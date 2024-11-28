Korsanlar Merkez Bankası sistemine sızdı! 17 milyon dolar çaldılar

Uganda devletine ait New Vision gazetesinde bugün yayımlanan habere göre yabancı bilgisayar korsanları Uganda Merkez Bankası'ndan 62 milyar Uganda şilini (16.8 milyon dolar) çaldı.

Merkez Bankasının sistemine sızdılar

Kendilerini "Waste" (İsraf) olarak adlandıran bilgisayar korsanlarının bu ay başında Uganda Merkez Bankası'nın bilişim teknolojileri sistemlerine erişim sağlayıp bu meblağı kendilerine yasa dışı olarak aktardıkları bildirilmişti.

Çalınan parayı Japonya’ya aktardılar

New Vision gazetesi, Uganda Merkez Bankası'ndan isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar aracılığıyla Güneydoğu Asya merkezli korsan grubun, çaldıkları paranın bir kısmını Japonya'ya gönderdiğini bildirdi.

Uganda Merkez Bankası ve Uganda polisi, Reuters'ın konuyla ilgili sorularını henüz yanıtlamadı.

Siber saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

New Vision, merkez bankasının çalınan paranın yarıdan fazlasını korsanlardan geri alabildiğini de bildirdi. Devlet Başkanı Yoweri Museveni siber saldırıya karşı soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Öte yandan Uganda'nın en büyük bağımsız gazetesi Daily Monitor, olayın danışıklı bir iş olabileceğini bildirdi.