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Kosova, ABD'ye uyguladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesini kaldırdı

Kosova hükümeti, ABD mallarına yönelik uygulanan yüzde 10'luk gümrük tarifesini kaldırma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Kosova, ABD'ye uyguladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesini kaldırdı
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Kosova hükümeti bugünkü kabine toplantısında, ülkenin ABD mallarına yönelik uyguladığı yüzde 10'luk gümrük tarifesini kaldırma kararı oylandı.

Kararı hükümete sunan Kosova Başbakanı Albin Kurti, "Bundan böyle ABD menşeli tüm ürünler ülkemize girdiğinde yüzde 0 gümrük tarifesi uygulanacaktır." dedi.

Başbakan Kurti, kararın ABD ile ticaret hacmini ve bu ülkeden gelecek yatırımları arttıracağına güçlü bir şekilde inandığını kaydetti.

Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari ise söz konusu kararın, ABD ile Kosova arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasının önünü açtığını ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada karar kabine üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere gümrük tarifesi getiren kararnameyi imzalamıştı. Bu kapsamda, Kosova ürünleri için yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması öngörülüyor.

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