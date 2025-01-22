  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Kosova ve EFTA arasında serbest ticaret anlaşması
Takip Et

Kosova ve EFTA arasında serbest ticaret anlaşması

Kosova ile Avrupa Serbest Ticari Birliği (EFTA) ülkeleri arasında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kosova ve EFTA arasında serbest ticaret anlaşması
Takip Et

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında kurulan İsviçre Evi'ndeki imza törenine, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Sanayi, Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari, Norveç Sanayi ve Ticaret Bakanı Cecilie Myrseth, Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Spor Bakanı Dominique Hasler ile diğer yetkililer katıldı.

Başbakan Kurti, burada yaptığı konuşmada, EFTA ülkeleriyle imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının, Kosova'nın bağlarının güçlendirilmesi ile ticari ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Kurti, anlaşmanın EFTA pazarına erişim sağlayarak ülkesine yeni fırsatlar yaratacağını, ticaret engellerini ortadan kaldıracağını ve özellikle ihracat ile yatırımların artırılmasına odaklanacağını vurguladı.

Bakan Myrseth ise Kosova'nın, Batı Balkanlar bölgesinde hizmet sektörünü de anlaşma kapsamına dahil eden ilk ülke olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından anlaşma yetkili bakanlarca imzalandı.

Kosova ile EFTA, serbest ticaret anlaşması için müzakerelere Haziran 2022'de başlamıştı.

Bolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandıBolu'da yangın faciası: Grand Kartal Otel için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandıGündem

 

ABD'de Trump yönetimi, ülkeye yerleşmelerine izin verilen mültecilerin seyahatlerini askıya aldıABD'de Trump yönetimi, ülkeye yerleşmelerine izin verilen mültecilerin seyahatlerini askıya aldıDünya

 

Küresel Ekonomi
Yüksek gümrük tarifeleri etkilemedi: Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı arttı
Yüksek gümrük tarifeleri etkilemedi: Çin'in AB'ye elektrikli araç ihracatı arttı
IMF Başkanı Georgieva'dan yapay zeka açıklaması: Küresel büyümeyi önemli oranda artırabilir
IMF Başkanı Georgieva'dan yapay zeka açıklaması: Küresel büyümeyi önemli oranda artırabilir
Çin ve Sri Lanka arasında döviz takası anlaşması yenilendi
Çin ve Sri Lanka arasında döviz takası anlaşması yenilendi
ECB Başkanı Lagarde: Avrupa'da 'sermaye piyasaları birliği' konusunda geniş bir uzlaşı var
Avrupa'da 'sermaye piyasaları birliği' konusunda geniş bir uzlaşı var
Putin: 2024 yılı Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu
Putin: 2024 yılı Rusya ekonomisi için oldukça başarılı oldu
Rusya’dan gıda ürünleri için ihracat kısıtlaması hazırlığı: Bazı kozlarımız var
Rusya’dan gıda ürünleri için ihracat kısıtlaması hazırlığı!