Kraft Heinz, Buffett'a 3,8 milyar dolarlık kaybettirdi

Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway Inc.'i, Kraft Heinz Co.'daki hisselerinde 3,8 milyar dolar zarar etti.

Berkshire Hathaway, Cumartesi günü Kraft Heinz yatırımının taşıma değerini 2017 sonunda 17 milyar doların üzerinde olan seviyesinden 8,4 milyar dolara düşürdü.

Buffett'ın yatırımı hala kârda olsa da, paketlenmiş gıda devinin hisseleri o zamandan beri yüzde 62 değer kaybetti. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 202 değer kazandı.

Kraft Heinz, tüketicilerin harcamalarını etkileyen enflasyonla ve gıdada daha sağlıklı alternatifler aranması gibi olumsuzluklarla boğuşurken, şirket işletmesinin bir kısmını devretmeyi düşünüyor. Goda devinin satışları geçen ay, kısmen yüksek fiyatlar nedeniyle, analistlerin tahmin ettiğinden daha az düşmüştü.

Bbloomberg HT'nin haberine göre Berkshire, son aylarda Kraft Heinz ile bağlarını biraz geri çekeceğinin sinyallerini vermişti. Mayıs ayında Kraft Heinz, Berkshire'ın gıda şirketinin yönetim kurulundaki koltuklarından vazgeçtiğini duyurdu. Buffett'ın şirketi artık Kraft Heinz'ın kamuya açıkladığı bilgilerle sınırlı olduğundan, Berkshire, Kraft Heinz'ın kazançlarından kendi payına düşen payı çeyreklik bir gecikmeyle raporlamaya başlayacağını söyledi.

Buffett'ın nakit rezervleri yılın 2. çeyreğinde yüzde 1 gerileyerek 344 milyar dolara düştü. Bu, 3 yıldaki ilk düşüş oldu.

Berkshire Hathaway'ın faaliyet kârı ise bu dönemde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 düşüşle 11,16 milyar dolara geriledi.