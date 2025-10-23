Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor

ABD kredi fonları bu ay, First Brands Group'un iflasının özel kredi piyasasındaki opak finansman ve kredi verme standartlarının sağlamlığı konusunda endişeleri artırmasıyla keskin çıkışlar yaşadı.

Lipper verilerine göre, genellikle teminatlı kredi yükümlülüklerine (CLO) paketlenen sendikasyon kredilerine yatırım yapan kredi ETF'leri, Ekim ayında yaklaşık 1,5 milyar dolar çıkış kaydetti. Bu, altı aydır görülen ilk çıkış oldu.

“Yatırımcılar kredi verme uygulamalarını sorgulamaya başlıyor”

Shelton Tactical Credit Fund'dan portföy yöneticisi Jeffrey Rosenkranz, "Yatırımcılar nihayet hem özel krediye hem de geniş çaplı sendikasyon kredilerine yönelik büyük girişlerin tetiklediği kredi piyasasındaki gevşek kredi verme uygulamalarını sorgulamaya başlıyor" dedi.

Rosenkranz, kredi döngüsü ilerledikçe dolandırıcılıkla bağlantılı erken temerrütlerin yerini daha zayıf işletmeler ve kötü yönetilen firmalar arasında daha geniş sıkıntıya bırakmasını beklediğini söyledi.

First Brands ve subprime otomobil kredi kuruluşu Tricolor'un çöküşü, Wall Street'in kaldıraçlı krediler, CLO'lar, ticaret finansman fonları ve varlığa dayalı otomobil kredilerini içeren kredi piyasasının bazı bölümlerini rahatsız etti.