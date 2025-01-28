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Kremlin: Avrupa'ya Rus gazı satmak istiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya satışının ticari bir konu olduğunu belirterek, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Kremlin: Avrupa'ya Rus gazı satmak istiyoruz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının "iki tarafı keskin kılıç" olduğunu ifade eden Peskov, "Avrupalılar bu yaptırımlardan zarar görüyor. Bu yaptırımları uluslararası hukuka aykırı, yasadışı kısıtlamalar şeklinde tanımlıyoruz." diye konuştu.

Rusya Avrupa ile ticarete devam etmek istiyor

Rus gazının Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya sevkiyatına ilişkin Avrupa nezdinde yapılması beklenen görüşmeleri değerlendiren Peskov, "Rusya, bu ticaretin devam etmesini istiyor. Ürünlerimizi satmakla ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov: Rus gazı tüketiciler için daha avantajlı

Peskov, Rus gazının, ABD'den tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gaza kıyasla daha rekabetçi fiyatlarla Avrupalı tüketiciler için daha avantajlı olduğunu vurguladı.

Rus enerji şirketi Gazprom, ilgili anlaşmanın sona ermesi nedeniyle Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının 1 Ocak'ta durdurulduğunu bildirmişti.

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