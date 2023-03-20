Kremlin'den Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma açıklaması
Vladimir Putin'in duyurduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma planıyla ilgili Kremlin, "Zaman gerektiren karmaşık bir proje" açıklamasını yaptı.
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Reuters'ın haberine göre Kremlin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmanın zaman gerektiren karmaşık bir proje olduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupalı ülkeler yaptırımlar kapsamında Rus doğalgazının ithalatını keskin biçimde düşürmeye çalışırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma fikrini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki devletin konuya dair çalışacağını açıklamıştı.