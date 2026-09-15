Kriptoyla petrol almak istedi, 230 milyon dolarını kaybetti

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345 milyon dolarlık petrol anlaşması

OTS, Dubai merkezli küçük ölçekli petrol tüccarı Hannon International ile yaklaşık 6 milyon varil Venezuelalı Merey 16 tipi ham petrolün 345 milyon dolara satın alınması konusunda anlaştı. Anlaşmadan yaklaşık 25-30 milyon dolar kâr elde edilmesi bekleniyordu.

OTS, sözleşmenin imzalanmasının ardından yalnızca beş gün içinde Hannon’a 230 milyon dolar aktardı. Ancak petrolün teslimatı planlandığı gibi gerçekleşmedi.

Ödemelerde kripto para kullanıldı

Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA’nın yaptırımlar nedeniyle ödemelerde USDT (Tether) talep ettiği belirtildi. Bunun üzerine Hannon, Orlen’den aldığı parayı USDT’ye çevirerek Venezuela’daki aracılar üzerinden petrol satın almaya çalıştı.

Hannon, ödemelerin bir bölümünü Dubai’deki aracılara yönlendirdi. Şirket, işlemlerden birinde 135 milyon dolar gönderilmesine karşın yalnızca 85 milyon USDT alabildiğini ve 50 milyon dolarlık açık oluştuğunu bildirdi. Yaklaşık 30 milyon dolarlık başka bir ödeme de petrol alınamadan kaldı.

Milyonlarca dolarlık kripto para karşılığında petrol gelmedi

Hannon temsilcileri, petrolü temin edebilmek amacıyla Caracas’a giderek çeşitli brokerlarla görüşmeler yaptı. Görüşmeler sırasında milyonlarca dolarlık USDT’ye erişim, USB bellekler üzerinden teslim edildi.

İki ayrı işlemde toplam 110 milyon USDT’nin petrol karşılığında aracılara aktarıldığı, ancak söz konusu ödemelerin ardından petrol teslimatının gerçekleşmediği aktarıldı.

Süpertankerler haftalarca bekledi

OTS’nin kiraladığı üç süpertanker, Aralık 2023’te Venezuela’ya ulaştı. Ancak gemiler haftalar boyunca yükleme yapılmasını beklemek zorunda kaldı. Teslimat tarihleri peş peşe ertelenirken şirketin bekleme ve taşıma maliyetleri de hızla arttı.

Hannon daha sonra farklı Venezuelalı petrol ürünleri temin etmeye çalıştı. Ancak bir milyon varillik ham petrol sevkiyatı kirlilik nedeniyle reddedildi. Başka bir yakıt anlaşmasında ise OTS’nin beklediği miktarın yalnızca yarısı, yaklaşık 28,8 milyon dolar değerinde bir sevkiyat olarak Mart 2024’te yüklendi.

OTS, bunun ardından Mart 2024 sonunda ana sözleşmeyi feshetti.

Toplam zarar 424 milyon dolara ulaştı

Polonya hükümetine göre Orlen’in yaşadığı kayıp, 230 milyon dolarlık ön ödemeyle sınırlı kalmadı. Nakliye, hukuki süreçler ve diğer masraflar da eklendiğinde toplam zararın en az 1,6 milyar Polonya zlotisine, yani yaklaşık 424 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Hannon ile yapılan sözleşmeler kapsamında yalnızca nakliye maliyetinin yaklaşık 72 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Eski yönetime soruşturma

Polonya’da iktidara gelen Donald Tusk hükümeti, Orlen’in önceki yönetimi ile şirketin iç denetim mekanizmalarını mercek altına aldı.

OTS’nin eski yöneticisi Samer Awad ve bazı eski yöneticiler hakkında cezai soruşturma yürütülüyor. Hakkında soruşturma bulunan yöneticiler ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.