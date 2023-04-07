Kritik ABD verisi açıklandı

ABD mart ayı Tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre ülkenin tarım dışı istihdamı, piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek 236 bin seviyesinde gerçekleşti. Piyasaların beklentisi, önemli verinin 230 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Tarım dışı istihdam verisi şubat ayında ise, beklentilerin üzerinde gelerek 311 bin olmuştu.

ABD Tarım dışı istihdam verisi, Fed’in para politikasının yol haritasına karar verirken izlediği en önemli verilerden biri olduğu için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed'in bu toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakması, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

İşsizlik oranı geriledi

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 olarak kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), 22 Mart'ta açıkladığı son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 4,5, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 4,6 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,2 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,3 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat azalarak 34,4 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,5'ten yüzde 62,6'ya çıktı.

Fed faiz artırımda daha yumuşak adımlar atabilir

Sertaç Bulut - İntegral Yatırım Araştırma Analisti

ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentiye paralel geldiğini söylemek mümkün. Bir önceki ay açıklanan veri 311 bin seviyesinden 326 bin seviyesine yukarı yönde revize edildi. Verinin detayında eğlence ve konaklama, kamu istihdamı, profesyonel ve iş hizmetleri ile sağlık hizmetleri istihdam artışının devam ettiği sektörler oldu. Eğlence ve konaklama sektörü Mart ayında 72 bin kişiye yeni istihdam sağlayarak en fazla istihdam sağlayan sektör oldu. Perakende sektöründe istihdamın artmaması enflasyon yaratacak sektörlerin kısmen küçülmeye başladığını gösteriyor olabilir. ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin geçtiğimiz 6 aylık ortalaması 334 Bin seviyesindeydi. Mart ayında geçmiş dönemlere ve piyasa beklentisinin altında bir tarım dışı istihdam büyümesi gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 3.6 olan piyasa beklentisine karşılık yüzde 3.5 olarak açıklandı. ABD’de Mart ayı sonunda 5,8 milyon kişi işsiz bulunuyor. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık bazda gerileme söz konusu. Buna karşın aylık veride beklentiye paralel bir eğilim oluşmuş. ABD’de piyasaların kapalı olması sebebiyle veriler piyasada oynaklığa sebep olmadı. İstihdam artışının geçmiş zamanlara göre kısmen yavaşlaması ve ekonominin soğumaya başladığı yönünde beklentilerin oluşması Fed’in faiz artırım kararlarında daha yumuşak adımlar atmasına neden olabilir.