Kritik Jackson Hole Sempozyumu bu hafta gerçekleşecek: Powell’dan 'düzenli' indirim mesajı bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Kansas City şubesinin ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkililerini, ekonomistleri, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcilerini uzun vadeli politika konularını ele almak üzere bir araya getirecek olan etkinliğin bu yılki teması ‘Para Politikasının Etkinliğinin ve Aktarımının Yeniden Değerlendirilmesi’ olacak. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapılacak açıklamaların tamamı önemli olacak, ancak piyasaların gözü, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 23 Ağustos’ta yapacağı konuşma ve bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikalarına ilişkin vereceği ipuçlarında olacak.

Powell, Eylül'deki para politikası toplantısında vereceği mesajlarına önceden ince ayarlamalar yapmak için fırsat bulacak. Sempozyumda söz aldığında eylülden itibaren faiz indirimine gidileceğine işaret etmesi beklenen Powell’ın indirimlerin "düzenli" olacağını vurgulaması ve önümüzdeki ay 50 baz puanlık bir indirim beklentisini zayıflatarak 25 baz puan ihtimalini güçlendirmesi bekleniyor. UBS ekonomistleri "Başkan Powell'ın 23 Ağustos Cuma sabahı Jackson Hole'da yapacağı konuşmada para politikasının kısıtlayıcılığının düzenli bir şekilde geri çekilmesi için bir durum ortaya koymasını bekliyoruz ve düzenli derken 50 bp yerine 25 bp faiz indirimini kastediyoruz" dedi.

UBS ekonomistlerinin notunda “"Bu yıl üç tane 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz, Eylül, Kasım ve Aralık FOMC toplantılarında" ifadesi de yer aldı. Powell geçtiğimiz ay enflasyon ve işgücü piyasasının soğumaya devam etmesi halinde Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söylemişti.

2025 sonunda %3,75 beklentisi

Çok sayıda ekonomist de 2024'te iki yerine üç 0,25 puanlık indirim ve 2025'te üç yerine dört 0,25 puanlık indirim bekliyor ve buna göre faiz oranının bu yılsonuna kadar %4,75'e ve 2025'in sonuna kadar %3,75'e gelebileceği belirtiliyor. Jackson Hole öncesinde Fed yetkililerinden para politikasına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, bankanın faiz oranlarını düşürmesinin uygun olacağı zamanın yaklaştığına inandığını ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyon hedefe ilerlerken bankanın diğer hedefi olan istihdama bakılması gerektiğini belirterek, işsizlik oranının önemli ölçüde yükseldiğinin görüldüğünü, faiz indirimleri konusunda dördüncü çeyrekten önce harekete geçilmesine açık olduğunu ve Fed’in en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta 6 baz puan azalışla yüzde 3,88'e kadar geriledi. Fed, ekonomik büyümeyi yavaşlatmak ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sürdürmek için politika faizini bir yıldan fazla bir süredir yüzde 5,25 ila yüzde 5,50 aralığında tutuyor.

Fed, temmuz ayındaki son toplantısında eylül için faiz indirim sinyali verse de ülkede yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik oranı başta olmak üzere bazı verilerin resesyon endişesini güçlendirmesiyle piyasalarda ağustos ayı başında yaşanan satış baskısı sonrası Powell'dan gelecek açıklamalar büyük bir dikkatle izlenecek.

Bu yılın teması Para Politikası Etkinliğinin ve Aktarımının Yeniden Değerlendirilmesi

"Merkez bankacılarının Davosu" olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması, ‘Para Politikasının Etkinliğinin ve Aktarımının Yeniden Değerlendirilmesi’ olacak.

Kansas City Fed'in sitesinde yer alan bilgilere göre, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu katılımcıları, açık tartışmayı teşvik etmek amacıyla bölge, geçmiş ve sektördeki çeşitlilik dikkate alınarak her yılın konusuna göre seçiliyor. Sempozyumun başarısı açısından son derece kritik olan açık tartışmayı teşvik etmek için etkinliğe katılım sınırlı tutuluyor. Her yıl seçilen konuya göre uzmanlardan ilgili alt konularda makale yazmalarının talep edildiği sempozyumda, bugüne kadar 150'den fazla yazarın enflasyon, iş gücü piyasaları ve uluslararası ticaret gibi konularda makaleler sunduğu kayıtlarda yer alıyor.