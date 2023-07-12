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Kritik veri öncesinde piyasalarda karışık seyir

Asya piyasaları kritik ABD enflasyon verisi öncesinde karışık seyretti.

Haber Merkezi
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Asya-Pasifik piyasaları ABD'den gelecek önemli enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor. 

Veriler faiz patikasını belirleyecek

Reuters anketine göre ekonomistler, ABD'de haziran ayı enflasyon oranının mayıs ayındaki %5,3 seviyesinden hafif bir düşüşle %5'e gerilemesini bekliyor. Enflasyon verisi, perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları verisiyle birlikte Fed’in faiz artırımına ilişkin izleyeceği yol hakkında ipuçları verecek.

Japonya'da gösterge endeks Nikkei 225 %1,16 düşerken, Topix %0,87 geriledi. Resmi verilere göre, ülkede toptan eşya enflasyonu son altı ayın en düşüğüne inerken, kurumsal mal fiyat endeksi yıllık bazda sadece %4,1 artış gösterdi.

Güney Kore'de işsizlik arttı

Güney Kore'de Kospi %0,15 değer kaybederken, Kosdaq %0,07 ile daha küçük bir kayıp yaşadı. Güney Kore’de işsizlik oranı haziran ayında hafif bir artışla %2,6'ya çıktı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi %1 artışla açılırken, Çin anakara endekslerinin tümü negatif bölgedeydi. Şanghay Bileşik Endeksi %0,2 düşerken, Shenzhen Bileşik Endeksi marjinal bir düşüş yaşadı.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 %0,47 değer kazanarak bölgedeki gösterge endekslere öncülük etti.

ABD'de dün gece boyunca üç ana endeks de yükselirken, Dow Jones %0,93 ile en çok değer kazanan endeks oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq Bileşik endeksi %0,55 ve S&P 500 %0,67 değer kazandı.