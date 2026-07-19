Kriz kahini Roubini'den gelecek senaryosu: İş gücü piyasası kökten değişecek

2008 küresel finans krizine ilişkin isabetli öngörüleriyle tanınan ve "Dr. Doom" lakabıyla bilinen ekonomist Nouriel Roubini, yapay zekanın ekonomi, istihdam ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki uzun vadeli etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Roubini, teknolojide yaşanan dönüşümün çalışma hayatını köklü biçimde değiştireceğini ve mevcut ekonomik düzeni yeniden şekillendireceğini söyledi.

Bloomberg TV’ye konuşan Roubini, sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunlarının yalnızca emeklilik yaşının yükseltilmesiyle çözülemeyeceğini savundu. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde nüfusun önemli bir bölümünün yaptığı işlerin yapay zeka ve robotlar tarafından üstlenileceğini belirten Roubini, çalışanlara ve emeklilere yönelik yeni bir gelir modeline ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Yapay zeka, evrensel temel geliri zorunlu kılacak

Roubini, “Sonunda herkes için, hem çalışırken hem de emekli olduktan sonra bir tür evrensel temel gelire ihtiyaç duyacağız. Zaten bu yönde ilerliyoruz” dedi.

Yapay zekanın iş gücü piyasasında yaratacağı dönüşüm nedeniyle evrensel temel gelir fikri teknoloji dünyasında da tartışılıyor. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman daha önce hükümetlerin vatandaşlara belirli miktarda garanti gelir sağlamasını önermiş, ancak daha sonra bu görüşünden uzaklaşmıştı.

Roubini’ye göre yapay zeka devrimi, teknolojik yenilik açısından insanlık tarihinin en önemli dönüşümü olacak. Yapay zekanın zamanla insanın bilişsel yeteneklerine eşit ya da bu yetenekleri aşan yapay genel zekaya dönüşeceğini belirten Roubini, bunun ekonomik büyümeyi hızlandıracağını savundu.

Büyük teknoloji şirketleri daha fazla vergilendirilebilir

Roubini, ekonomik büyümenin on yılın sonunda yüzde 2-4 aralığından, 2040’ta yüzde 6’ya ve 2050’de yüzde 10’a çıkabileceğini öne sürdü. Bu senaryoda hükümetlerin yapay zeka dönüşümünden kazanç sağlayan kesimleri vergilendirerek geliri toplumun geri kalanına dağıtabileceğini ifade etti.

Gelirin sonradan yeniden dağıtılmasının evrensel temel gelir anlamına geleceğini söyleyen Roubini, önceden dağıtım modelinin ise bir tür sosyalizme dönüşebileceğini belirtti. Roubini, “Hükümet esasen büyük teknoloji şirketlerinin belirli bir bölümünü devralacak” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka şirketleri devletle hisse paylaşabilir

Roubini, bazı yapay zeka şirketlerinin kamunun yapay zeka ekonomisindeki büyümeden pay alabilmesi için devlete hisse vermeye sıcak baktığını söyledi. OpenAI’ın hisselerinin yüzde 5’ini kamuya verme seçeneğini değerlendirdiğine ilişkin haberlere atıfta bulunan Roubini, diğer yapay zeka şirketlerinin de benzer bir modele dahil olabileceğini belirtti.

Ancak ABD’deki diğer teknoloji şirketlerinin böyle bir uygulamayı kabul edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Roubini, sonuç olarak evrensel temel gelir ya da sosyalizme benzer bir ekonomik modelin kaçınılmaz olduğunu savunarak, “Fiilen zaten bu yönde ilerliyoruz” dedi.

Roubini'den gelecek senaryosu

Roubini, bu öngörüsünün karamsar olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadı. Yüzde 10’luk ekonomik büyümenin yaşandığı ve işlerin büyük bölümünün makineler tarafından yapıldığı bir gelecek öngördüğünü belirten ekonomist, tahmininin aksine iyimser olduğunu söyledi.

Roubini’nin görüşleri, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk’ın çalışma hayatına ilişkin tahminleriyle de benzerlik taşıyor. Musk, yapay zeka ve robot teknolojilerinin 20 yıldan kısa bir süre içinde çalışmayı zorunluluk olmaktan çıkarabileceğini savunuyor.

Musk, insanların gelecekte çalışmayı kendi sebzesini yetiştirmek gibi kişisel bir tercih olarak görebileceğini belirterek, çalışmanın isteğe bağlı hale geleceğini öngördüğünü dile getirmişti.