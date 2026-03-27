Kriz kahininden kritik uyarı: İran Savaşı'nda tırmanma ihtimali yüzde 50’yi aşkın

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran savaşında geri adım atmaktansa tırmanmayı tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Bloomberg News haberine göre, Roubini, çatışmanın tırmanma ihtimalini yüzde 50’nin üzerinde gördüğünü belirtirken, tırmanmanın kaybetme riskine kıyasla kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ancak bunun önemli riskler içerdiğini vurguladı.

Rejim değişikliğiyle olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir

Roubini’ye göre; ABD ve İsrail’in çatışmayı tırmandırması durumunda kısa vadede petrol fiyatları yükselse de, orta vadede rejim değişikliğiyle daha olumlu bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu nedenle Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tırmanma yönünde teşviklere sahip olduğunu ifade etti.