Kriz kahininden kritik uyarı: İran Savaşı'nda tırmanma ihtimali yüzde 50’yi aşkın
Dünya tarihinin en yıkıcı ekonomik krizlerinden biri olan 2008 finansal krizini iki yıl önceden öngören ve 'kriz kâhini' olarak anılan Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, Donald Trump’ın İran savaşında tırmanmayı tercih etme olasılığının yüksek olduğunu ve çatışmanın yüzde 50’den fazla ihtimalle tırmanabileceğini söyledi.
Bloomberg News haberine göre, Roubini, çatışmanın tırmanma ihtimalini yüzde 50’nin üzerinde gördüğünü belirtirken, tırmanmanın kaybetme riskine kıyasla kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu, ancak bunun önemli riskler içerdiğini vurguladı.
Rejim değişikliğiyle olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir
Roubini’ye göre; ABD ve İsrail’in çatışmayı tırmandırması durumunda kısa vadede petrol fiyatları yükselse de, orta vadede rejim değişikliğiyle daha olumlu bir sonuç ortaya çıkabilir. Bu nedenle Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun tırmanma yönünde teşviklere sahip olduğunu ifade etti.