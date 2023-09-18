Kriz kahininden stagflasyon uyarısı

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) "stagflasyonu" önlemek için faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki son artışın manşet enflasyonu yüksek tutacağını savunan ve daha gevşek para politikasından bahsetmenin erken olduğunu savunan Roubini, ECB ve BOE'nin Fed'ne daha büyük bir ikilemle karşı karşıya olduğunu çünkü Avrupa'da fiyatların hala hızlı arttığını ve büyümenin yavaşladığını söyledi.

Roubini, Bloomberg TV'deki konuşmasında, BOE'nin "faizleri %5.75'e kadar yükseltmesi gerektiğini" savundu. Yılın geri kalanında ABD hisse senetlerinin açığa satılmasını tavsiye eden Roubini, yatırımcıların kredi ve tahvil piyasaları konusunda fazla iyimser olduğunu öne sürdü. Roubini, küresel ekonominin durumu göz önüne alındığında, ABD hisse senetlerinde %10'luk bir düşüşün mümkün olduğu uyarısında bulundu ve diğer hisse senedi piyasalarının daha da kötü olacağını ekledi.

"Euro Bölgesi ve İngiltere merkez bankaları enflasyonun çok yüksek olması ve ekonomilerin bocalaması nedeniyle zor durumda, ancak enflasyonu yenmek için faizleri artırmaya devam etmeleri gerekli" ifadelerini kullanan Roubini, "Bu hem ECB hem de BOE için bir ikilem. Bir tarafta, daralan ekonomik faaliyet onları belki de bu noktada durmaya yönlendirecek. Diğer tarafta ise enflasyon hedefin çok üzerinde seyretmeye devam ederse çok daha fazla artırıma gitmeleri gerekebilir" diye konuştu.

ABD ekonomisinin daha güçlü bir konumda olduğıunu, ancak piyasaların gelecek yılın başlarında faiz indirimi beklemesinin yanlış olduğunu savunan Roubini, bunun yerine, Fed'in faiz oranlarını daha da yükseltmesi gerekebileceğini ve ilk indirimlerin "belki 2024 yılının ortasına doğru" gerçekleşeceğini söyledi.

Roubini, "İşlerinin bittiğini söyleyemezler. Manşet enflasyon yükseliyor, petrol fiyatları yükseliyor, bir artış daha olma potansiyeli var" dedi.