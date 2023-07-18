Krizin boyutları ortaya çıkıyor

Çinli emlak şirketi Evergrande, ülkenin emlak sektörünü yerinden sarsan ve büyük krize yol açan 2021 temerrüdünden kaynaklanan mali kayıpların boyutunu ilk kez açıkladı.

Financial Times’ın haberine göre, uzun bir yeniden yapılandırma sürecinin ortasında olan grup, 2021 ve 2022 yılları için sırasıyla 476 milyar yuan ve 106 milyar yuan (66,4 milyar dolar ve 14,8 milyar dolar) zarar bildirdi.

Raporlar, şirketin içinde bulunduğu kötü durumun boyutlarına bir bakış niteliği taşıyor.

ABD'deki mortgage krizine benzetildi

Evergrande temerrüde düştüğü sırada uluslararası kreditörlerden yaklaşık 20 milyar dolar borç almıştı. 2022 yılı sonunda Evergrande'nin toplam yükümlülükleri 2,4 milyar yuan civarındaydı.

Dev gayrimenkul şirketi Evergrande’nin durumu, 2008 yılında ABD’de başlayan ve küresel mali krizi tetikleyen Lehman Brothers’ın iflasını akıllara getirmişti.