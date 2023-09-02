Krizin pençesindeki emlak devine can simidi

Borç kriziyle taşların yerinden oynadığı Çin emlak sektöründe krizi görece hafifletecek gelişmeler yaşanıyor.

Reuters haber ajansı tarafından tarafından görülen bir belgeye göre, borç krizinin pençesindeki Country Garden, darboğaz içindeki emlak sektörü için can simidi olacak, tahvil ödemelerini uzatmak için kreditörlerinden onay aldı.

Country Garden, Cuma gecesi sona eren oylamada 3,9 milyar yuan (540 milyon dolar) tutarındaki onshore özel tahvilin vadesini uzatmak için kreditörlerinden onay istedi.

Çin'in devasa emlak sektöründeki benzeri görülmemiş likidite krizi, küresel piyasaları sarsan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde COVID sonrası toparlanma için büyük bir risk oluşturuyor.

Country Garden'ın borç ödeme süresinin uzatılması, Çin'in en büyük özel müteahhidine temerrüde düşmemesi için zaman kazandırırken, finans piyasaları ve emlak sektörünü desteklemek için bir dizi önlem açıklayan Çin hükümeti için de iyi bir haber oldu.

Uzatma, emlek geliştiricisinin cumartesi gününe kadar yükümlülüklerini yerine getirmek yerine borcunu üç yıl içinde taksitler halinde geri ödeyebileceği anlamına geliyor. Ancak tahvil süreci halka açık değil.

Tahvil sahipleriyle paylaşılan resmi bir belgeye göre, cuma günkü oylamada Country Garden'ın onshore alacaklılarının %56,08'i süre uzatımını onaylarken, %43,64'ü karşı çıktı ve %0,28'i çekimser kaldı.

Çin ekonomisinin dörtte birini oluşturuyor

Çin'de ekonominin yaklaşık dörtte birini oluşturan emlak sektörü, müteahhitlerin borçlarını ödeyememesiyle körüklenirken, inşaat krizi 2021’den bu yana bir krizden diğerine savruluyor.

Geçtiğimiz ay Country Garden'ın mali sıkıntıları artarken, Pekin yönetimi mortgage oranlarını düşürmek ve ev alımları üzerindeki bazı kısıtlamaları kaldırmak da dahil olmak üzere bir dizi destek önlemi aldı.