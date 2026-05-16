Küba’da yakıt krizi derinleşirken ekonomiyi özel sektör ayakta tutuyor

Bloomberg'in haberine göre, Küba’da bir dönem kapitalist sistemin sembolü olarak görülen özel girişimler, bugün ekonomik krizin ortasında günlük yaşamın sürdürülmesinde önemli aktörlerden biri haline geldi.

Ülkede ciddi gıda ve yakıt sıkıntısı yaşanırken, uzun süreli elektrik kesintileri ve ekonomik darboğaz toplumsal baskıyı artırıyor. Küba yönetimi bu hafta dizel ve fuel oil rezervlerinin tamamen tükendiğini açıkladı.

ABD baskıyı artırdı

Donald Trump yönetimi, 2025’te yeniden göreve dönmesinin ardından Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı. Washington yönetimi aynı dönemde Venezuela’nın Küba’ya petrol ihracatını durdururken, enerji alanında fiili abluka politikası uygulamaya başladı.

ABD’nin 1 Mayıs’ta yayımladığı yeni yaptırım kararnamesiyle, Küba ile iş yapan yabancı kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmasının önü açıldı. Savunma, finans, güvenlik ve madencilik sektörleri yaptırımların hedefinde yer aldı.

Kanada merkezli Sherritt International, yaptırımların ardından Küba’daki nikel faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Trump yönetimi ekonomik baskının rejim değişikliğini hedeflediğini açıklarken, gerekirse askeri güç seçeneğinin de masada olduğu mesajı verdi.

Yakıt yokluğu günlük yaşamı vurdu

Yakıt sıkıntısı nedeniyle havayolları uçuş iptalleri yaparken, turistik tesislerin bir kısmı kapanmaya başladı. Dağıtım ağları ve ticari faaliyetlerde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Birçok özel işletme elektrik kesintileri nedeniyle güneş paneli, jeneratör ve batarya sistemlerine yöneldi.

Havana’da restoran ve market zinciri işleten Juan Carlos Blain, ülkede dizel bulunamadığını ve mevcut yakıtın da aşırı pahalı hale geldiğini söyledi.

2012 yılında annesinin buzdolabından sattığı hamburgerlerle iş hayatına başlayan Blain, bugün dört fast-food şubesi ve iki market işletiyor. Şirketlerinde 100’den fazla çalışan bulunuyor.

Yakıt yokluğu nedeniyle yük kamyonunu kullanamadığını belirten Blain, marketleri için meyve ve sebzeleri artık elektrikli motosikletlerle taşıdığını ifade etti.

Özel sektör ilk kez devleti geçti

Küba’da özel sektör sıkı devlet kontrolü altında faaliyet göstermeyi sürdürse de ülkede 9 bin 200’den fazla küçük ve orta ölçekli işletme bulunuyor.

2024 yılında özel sektör perakende satışlarda ilk kez devlet şirketlerini geride bıraktı.

Devletin dağıttığı gıda karnelerinin yetersiz hale gelmesi nedeniyle halkın sabun, sosisli ve temel tüketim ürünlerini artık özel marketlerden satın aldığı belirtiliyor.

Küba yönetimi özel girişimcilere ilk kez Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’larda sınırlı izin vermişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise ancak 2021 yılında resmen yasallaştırıldı.

Diaspora ekonomide etkili oluyor

Mart ayında Küba yönetimi özel sektörün kendi ihtiyacı için yakıt ithal etmesine izin verdi. İki hafta sonra ise yurtdışındaki Kübalılara özel işletmelere yatırım yapma hakkı tanındı.

Miami merkezli Katapulk platformu üzerinden Küba diasporası adaya market ürünlerinden telefon kontörüne kadar yaklaşık 30 bin farklı ürün gönderebiliyor. Platform günlük 1.500 ila 2.000 işlem gerçekleştiriyor.

Katapulk CEO’su Hugo Cancio, özel sektörün artık yakıt ithalatı da yapabildiğini belirterek mevcut dönemde ekonomiyi ayakta tutan temel unsurun girişimciler olduğunu söyledi.

Obama dönemi sonrası sert dönüş

Barack Obama döneminde Washington ile Havana arasında geçici normalleşme süreci yaşanmış, diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuş ve doğrudan uçuşlar başlamıştı. İki ülke arasında günlük 110 direkt uçuşa izin verilmiş, turizm tarihi zirvelere ulaşmıştı.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde ise Obama dönemindeki birçok reform geri alınırken, yaptırımlar yeniden sertleştirildi.

Pandemi ve yaptırımların birleşimi Küba ekonomisini ağır bir çöküşe sürükledi. Bazı tahminlere göre Covid-19 döneminden bu yana Küba nüfusunun yüzde 20’den fazlası ülkeyi terk etti.

Uzmanlar, özel sektörün halen sıkı devlet kontrolü altında faaliyet gösterdiğini belirtirken, mevcut kriz ortamında girişimcilerin ülke ekonomisinin ayakta kalmasında kritik rol oynadığını ifade ediyor.