Küba’da yakıt krizi derinleşiyor: Ada ekonomisi çöküşün eşiğinde

Küba, ABD’nin yaptırımlarının yeni dalgasıyla tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Petrol sevkiyatlarının engellenmesi, ada ülkesinde yakıt kıtlığını derinleştirdi. Havana sokaklarında araçlar çalışamaz hale gelirken, toplu taşıma neredeyse tamamen durdu. Şehirde sessizlik ve uzun kuyruklar hakim; halk günlük yaşamını sürdürmekte zorlanıyor.

Yakıt yokluğu günlük hayatı felce uğrattı

Yakıt yokluğu yalnızca ulaşımı değil, temel ihtiyaçlara erişimi de felce uğrattı. İşletmeler kapanıyor, insanlar işe gidemiyor, çöp yığınları sokaklarda birikiyor. Gıda ve ilaç temini giderek zorlaşırken, halk çaresizliğini dile getiriyor. “Bugüne kadar yaşadıklarımızla kıyaslanamaz” sözleri, yaşanan sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor.

Turizm sektörü de ağır darbe aldı. ABD regülasyonları nedeniyle Airbnb gibi platformlar Küba’daki rezervasyonları iptal etti. Ada ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmde yaşanan bu kesinti, krizin boyutlarını daha da büyüttü. Küba’nın döviz girdisi azalırken, turizm çalışanları işsiz kaldı.

ABD’nin yaptırımları Küba’yı ve ticaret ortaklarını hedef alıyor

ABD’nin yaptırımları yalnızca Küba’yı değil, ada ile ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Bu durum, Küba’nın dış destek bulmasını daha da zorlaştırıyor. Yönetim ise krizi hafifletmek için alternatif enerji kaynakları ve bölgesel iş birlikleri arayışında, ancak mevcut tablo halkın günlük yaşamında derin bir çöküşe işaret ediyor.

Küba, hem dış baskılar hem de yönetim zafiyetleri nedeniyle ağır bir insani tabloyla karşı karşıya. Ada, ekonomik çöküşün eşiğinde; halk ise her geçen gün daha fazla belirsizlik ve sıkıntıyla mücadele ediyor. Krizin derinleşmesi, yalnızca Küba’nın değil, Karayipler’in genel istikrarı açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor.