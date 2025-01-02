Küba'nın resmen BRICS ortak ülkesi olduğu açıklandı

Küba, 2025 itibarıyla BRICS'e "ortak devlet" statüsünde katıldı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin, Küresel Güney ülkelerinin daha adil, demokratik, eşit ve sürdürülebilir bir uluslararası düzen inşa etmeleri için umut olduğunu" kaydetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin, Küresel Güney ülkelerinin daha adil, demokratik, eşit ve sürdürülebilir bir uluslararası düzen inşa etmeleri için umut olduğunu" ifade etti. Küba, BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katılmayı onaylamıştı.

BRICS hakkında neler biliniyor?

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. 2024 yılında yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükseldi.