Kuraklık 'Panama'da demirledi!

Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı’nı kuraklık vurdu. Yetkililer gemi geçişlerinin sayısını sınırlandırdı.

Wall Street’in haberine göre, kanalın yakınında yaklaşık 200 gemi bulunuyor.

Panama Kanalı İdaresi, normal koşullarda ortalama 36 olan gemi geçişlerini günde 32'ye düşürdüğünü belirtti.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolundaki kısıtlamalar, Orta Amerika bölgesindeki düşük yağışın ardından geldi.

Dünyanın en işlek ticaret geçitlerinden biri olan kanalda yaşanan tıkanıklık, genellikle su yolunu kullanan şirketleri alternatif rotalar aramaya yöneltti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısı Dorian LPG'nin müdürü Tim Hansen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gecikmeler her geçen gün değişiyor. Bir kez gitmeye karar verdiğinizde, geri dönmenin ya da sapmanın bir anlamı yok, bu yüzden sıkışıp kalabilirsiniz.” dedi.

Uzmanlar yeterli yağmur yağmazsa, gemi geçişlerinin kesilebileceği uyarısında bulundu.

Dünya ticaretinin %6'sı Panama Kanalı'ndan geçiyor

Küresel ticaretin yüzde altısı kanalın 50 millik su şeridinden geçiyor. Geçiş kısıtlamaları özellikle dünya ekonomisine zarar verebilir.

1914'te tamamlanan Panama Kanalı, ABD'nin Doğu ile Batı kıyıları arasındaki deniz mesafesini 13 bin kilometre kısalttı. Hem Süveyş Kanalı hem de Panama Kanalı deniz taşımacılığı mesafe ve maliyetlerini önemli ölçüde azalttı.