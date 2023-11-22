Küresel akıllı telefon pazarı, 2 yılın ardından yeniden yükselişte

Counterpoint Research'ün verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarı bu yılın ekim ayında, gelişmekte olan pazarlardaki toparlanmanın da etkisiyle iki yılı aşkın bir süredir devam eden düşüşün ardından yeniden büyüme gösterdi.

Verilere göre, küresel akıllı telefon satış hacmi aylık yüzde 5 artarken, ekim ayının Haziran 2021'den bu yana yıllık bazda büyüme kaydedilen ilk ay oldu. Böylece küresel telefon satışları, 27 ay üst üste negatif yıllık büyüme serisini kırdı.

Counterpoint raporunda, "Ekim ayındaki güçlü büyümenin ardından, pazarın 2023'ün dördüncü çeyreğinde de yıllık bazda büyümesini ve önümüzdeki çeyreklerde kademeli toparlanma yoluna girmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışları, müşterilerin Mate 60 serisi telefonları kapışmasıyla üçüncü çeyrekte yüzde 37 artarak güçlü bir büyüme gösterdi.

Akıllı telefon doygunluğunun nispeten daha yüksek olduğu gelişmiş pazarların toparlanmasının daha yavaş olduğunu belirten raporda, Apple'ın iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesini büyümenin bir başka faktörü olarak gösterildi.