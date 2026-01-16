Küresel bankalar Çin’den faiz indirimini ikinci çeyrekte bekliyor

Nomura analistleri, Çin’in 2026 yılında bir tur politika faizi ve zorunlu karşılık oranı indirimi yapmasının muhtemel olduğunu, bu adımın da büyük olasılıkla ikinci çeyrekte geleceğini belirtti. Analistler, bu beklentinin mevcut para politikası adımlarıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Zou Lan, perşembe günü yaptığı açıklamada, tüm yapısal parasal araçların faizlerinin 25 baz puan düşürüleceğini duyurmuştu. Buna göre, Orta Vadeli Kredi Aracı (PSL) faizi yüzde 1,75’e indirilirken, tüm yeniden kredi faizleri de yüzde 1,25 seviyesine çekilecek.

Nomura, söz konusu hamlenin beklentileriyle büyük ölçüde örtüştüğünü vurgularken, PBOC’nin halihazırda güçlü seyreden hisse senedi piyasasını daha da köpürtmemek için yüksek profilli parasal gevşeme adımlarından kaçınması gerektiğini belirtti. Analistler, atılan adımların hızla zayıflayan iç ekonomik ivmeye karşı doğru bir yaklaşımı yansıttığını ve Pekin’in büyüme dinamiklerine yönelik endişelerinin arttığını gösterdiğini kaydetti.

BofA, gevşemeyi ikinci çeyrekte bekliyor

BofA Securities ekonomistleri, Çin’in yakın vadede kapsamlı bir parasal gevşeme sürecine girmesinin olası görünmediğini belirtti. Araştırma notunda, aralık ayı verilerinin kredi talebinin zayıf seyrini sürdürdüğünü ve artan “güven destekleyici” adımların etkisinin sınırlı kaldığını gösterdiği ifade edildi.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) yapısal politika araçlarının faizlerinde 25 baz puanlık indirim gibi ek kredi destekleri sağladığını hatırlatırken, bu adımların kısa vadede geniş tabanlı bir politika faizi indirimi olasılığını azalttığını kaydetti. BofA, daha belirgin parasal ve mali gevşeme adımlarının ise 1. çeyreğin sonu ile 2. çeyreğin başında gündeme gelebileceğini öngördü.