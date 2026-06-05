Küresel baskı kıskacında Tahran: İran petrol ihracatı ABD ablukası altında neden çöküşe geçti?

Küresel enerji piyasalarında kartlar yeniden karılırken, Ortadoğu'nun en büyük üreticilerinden biri olan İran, tarihinin en zorlu ekonomik kuşatmalarından birini yaşıyor. ABD yönetiminin Tahran üzerindeki yaptırım baskısını en üst seviyeye çıkarması, ülkenin can damarı olan ham petrol ihracatında büyük bir tıkanmaya yol açtı. Resmi enerji raporları ve küresel tanker takip verileri, İran'ın deniz yoluyla gerçekleştirdiği petrol sevkiyatının son 6 yılın en dip noktasına ulaştığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Washington'ın enerji gelirlerini sıfırlama hamlesi, sadece açık denizlerdeki fiziki tanker trafiğini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası finans sistemini de kilitleyerek Tahran'ın yasal ticaret yollarını tamamen kapatıyor.

Sıkılaşan deniz denetimleri ve gölge filoların sınırı

Yaptırımları aşmak adına uzun süredir 'gölge filo' olarak adlandırılan ve takip sistemlerini kapatarak ilerleyen tankerleri kullanan İran, son dönemde bu alanda da büyük engellerle karşılaşıyor. ABD deniz unsurlarının ve istihbarat ağlarının uluslararası sulardaki denetimleri sıkılaştırması, kaçak sevkiyatların lojistik maliyetlerini katlanılamaz seviyelere çıkardı. Sigorta şirketlerinin ve liman otoritelerinin yaptırım listesindeki gemilere yönelik uyguladığı küresel boykot, İran petrolünü taşıyan tankerlerin açık denizlerde aylarca müşteri beklemesine ya da rotalarını değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor. Bu lojistik abluka, fiziki olarak petrolün limanlardan çıkış hızını doğrudan baltalıyor.

Uzak Doğu rotasında azalan talep ve alternatif kaynaklar

İran petrolünün dünyadaki en büyük ve neredeyse tek istikrarlı alıcısı konumunda olan Çinli bağımsız rafiler, son aylarda alım stratejilerini değiştirmeye başladı. ABD’nin finansal yaptırımları genişleterek Çinli bankaları ve aracı kurumları hedef alma tehdidi, Pekin yönetimini daha temkinli adımlar atmaya zorluyor. Üstelik küresel piyasada Rusya ve diğer üreticilerin sunduğu alternatif indirimli ham petrol seçenekleri, İran'ın Asya pazarındaki rekabet gücünü zayıflatıyor. Riski göze almak istemeyen büyük alıcıların geri çekilmesiyle birlikte, Tahran en güvendiği ticaret kapılarında bile hacim kaybetmeye devam ediyor.

Gelir kaybı ve makroekonomik dengelerin bozulması

Petrol ihracatında yaşanan bu tarihi gerileme, İran'ın iç ekonomisinde çok ciddi bir döviz krizini beraberinde getiriyor. Ülke bütçesinin ve kamu harcamalarının ana finansman kaynağı olan petrol dolarlarının kesilmesi, ulusal para biriminin değer kaybını hızlandırırken enflasyonist baskıyı da körüklüyor. Yabancı sermayenin ve likiditenin ülkeye giriş yapamaması, altyapı ve enerji yatırımlarının da tamamen durma noktasına gelmesine yol açıyor. Enerji koridorlarında yaşanan bu güç savaşı, yaptırımların ve fiziki ablukaların esnetilmediği sürece İran'ın küresel petrol ligindeki ağırlığının daha da azalacağını gösteriyor.