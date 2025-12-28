Küresel birleşme ve satın almalar 2025’te rekor kırdı: İşlem hacmi 4,5 trilyon dolara çıktı

Küresel ölçekte birleşme ve satın alma faaliyetleri 2025 yılında güçlü bir ivme yakaladı. Toplam işlem hacmi 4 trilyon dolar eşiğini aşarak 4,5 trilyon dolara ulaştı ve böylece pandemi döneminin rekor yılı olan 2021’den sonra tarihin en yüksek ikinci seviyesine çıktı.

İngiliz Financial Times’ın yayımladığı habere göre, yıl boyunca hayata geçirilen yüksek tutarlı “mega anlaşmalar”, küresel M&A hacmini bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artırdı. Bu artış, şirketlerin büyük ölçekli satın alma ve birleşmelere yeniden hız verdiğini ortaya koydu.

10 milyar doların üzerinde olan toplam 68 anlaşma

Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, değeri 10 milyar doların üzerinde olan toplam 68 anlaşma; medya, sanayi ve ulaştırma gibi birçok sektörde dengeleri yeniden şekillendirdi. Şirketler, güçlü piyasa koşulları, bol ve görece ucuz finansman imkânları ile ABD'de daha gevşek bir düzenleyici ortamdan yararlanarak, önceki yıllarda mümkün olmayan stratejik işlemlere yöneldi.

Tarihin en yüksek ikinci seviyesi

Bu yükseliş, yatırım bankacılığı gelirlerine de yansıdı. Küresel yatırım bankacılığı ücretleri yaklaşık 135 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 9'luk bir artışa işaret ederken, tarihin en yüksek ikinci seviyesi olarak kayıtlara geçti. Toplam anlaşma hacminin 2,3 trilyon dolarlık kısmı ABD hedefli işlemlerden geldi. Bu oran, 1998'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Centerview Partners eş başkanı Tony Kim, büyük ölçekli işlemlerdeki artışı şöyle değerlendirdi: 10 yıldır bu ölçekte bir birleşme ve satın alma dalgası görmemiştim. Bunlar gerçekten sektörleri dönüştüren işlemler. Büyük ölçek için pek çok kritik unsurun bir araya gelmesi gerekir ve bugün bu koşulların tamamı mevcut.

Finansman koşulları ve rekabet düzenlemeleri destekleyici

Lazard'ın küresel birleşme ve satın alma başkanı Mark McMaster ise risk iştahının belirleyici olduğuna dikkat çekti: Mevcut ortamda risk alma isteği oldukça güçlü. Finansman koşulları ve rekabet düzenlemeleri destekleyici. Bu da 'her şey yolunda' algısıyla çoğu işlemin hayata geçirilmesini sağlıyor.

Yılın en büyük iki işlemi, medya sektöründe Netflix ile Paramount arasında Warner Bros Discovery için yaşanan satın alma mücadelesi ile Union Pacific ve Norfolk Southern'ın birleşerek yaklaşık 250 milyar dolarlık, kıtalararası bir demiryolu devi oluşturmayı hedefleyen anlaşması oldu.

Bu tablo, birleşme ve satın alma hacminin zirve yaptığı 2021'i de hatırlatıyor. O yılın en büyük işlemleri arasında WarnerMedia'nın rakibi Discovery ile birleşmesi ve Canadian Pacific Railway'in Kansas City Southern'ı 31 milyar dolara satın alması yer almıştı.

Trump yönetiminin düzenlemeleri

Önde gelen işlemciler, Trump yönetiminin düzenlemeleri gevşetme yönündeki yaklaşımının şirketleri daha cesur hamlelere teşvik ettiğini belirtiyor. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz hukuk firmasının yönetici ortağı Andrew Nussbaum, şirketlerin düzenleyici risk almaya daha istekli olduğunu söyledi: Kurumsal müşterilerimiz, stratejik öneme sahip işlemler için düzenleyici risk üstlenmeye daha açık. Düzenleyicilerin yapıcı bir diyaloga hazır olduğunu görüyorlar.

Her ne kadar Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD'de birleşme ve satın alma faaliyetlerinin canlanması beklense de, nisan ayı başında açıklanan kapsamlı 'kurtuluş günü' tarifeleri, yılın ilk döneminde ivmenin geçici olarak durmasına neden oldu. Ancak takip eden haftalarda işlemler yeniden hız kazandı ve yıl, üst üste iki çeyrekte 1 trilyon doların üzerinde birleşme ve satın almahacmiyle kapandı. Bu, son dört yılda bir ilk oldu.

Evercore'un ABD yatırım bankacılığı eş başkanı Daniel Mendelow, bu süreci şöyle özetledi: Kurtuluş günü sonrasındaki toparlanmayla birlikte momentum oluştu ve bu ivme yıl boyunca devam etti. Birleşme ve satın almatarafında ciddi bir birikmiş talep var.

Toplam işlem sayısı geriledi

Mega anlaşmalardaki artışa karşın, daha küçük ölçekli işlemlerde düşüş yaşandı. Toplam işlem sayısı yüzde 7 gerileyerek 2016'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Özel sermaye işlemleri ise genel toparlanmanın gerisinde kaldı. Bu alandaki işlem hacmi yüzde 25'in biraz üzerinde artarak 889 milyar dolara ulaştı. Finansal sponsorlar, varlık satışlarında hâlâ zorluklarla karşılaşsa da, yıl içinde dikkat çekici bazı büyük "borsadan çekilme" işlemleri gerçekleşti.

Bunların en büyüğü, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun öncülüğünde, Silver Lake'in desteği ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın da yer aldığı konsorsiyumun, video oyunu şirketi Electronic Arts'ı 55 milyar dolara satın alması oldu.

"Yanlış fiyatlanmış fırsatlar hâlâ mevcut"

JPMorgan Chase'in küresel danışmanlık ve birleşme ve satın alma başkanı Anu Aiyengar, özel sermayeye yönelik algının her zaman gerçeği yansıtmadığını belirtti:

Genel anlatı, sponsorların aktif olmadığı yönünde. Ancak büyük ölçekli bazı önemli işlemler gördük. Hisse senedi piyasaları rekor seviyelerde olsa bile, yanlış fiyatlanmış fırsatlar hâlâ mevcut ve bu fırsatların ölçeği, farklı kaynaklardan gelen finansman sayesinde mümkün oluyor.

Özel sermaye görünümü, Medline ve Verisure gibi şirketlerin gerçekleştirdiği büyük halka arzlarla da desteklendi. Bu gelişmeler, fonlara varlık satışları için alternatif bir çıkış yolu sundu.

Goldman Sachs'ın Avrupa yatırım bankacılığı eş başkanı Andre Kelleners ise önümüzdeki döneme ilişkin iyimser konuştu: "Önümüzdeki birkaç yıl için daha fazla hareket alanı var. Özellikle sponsor dalgasının henüz yeni yeni güç kazandığını düşünüyoruz.