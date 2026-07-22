Küresel borç dağı büyüyor: ABD zirvede, Türkiye güvenli bölgede

Dünya genelinde kamu borçları rekor seviyelere ulaşırken, küresel finansal sistem devasa bir borç yüküyle karşı karşıya. Paylaşılan veriler doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tek başına 40.7 trilyon doları aşan kamu borcuyla dünyanın açık ara en borçlu ülkesi konumunda bulunuyor. ABD’yi 22.2 trilyon dolar ile Çin ve 8.9 trilyon dolar ile Japonya takip ediyor.

Borcun ekonomik büyüklüğe (GSYİH) oranında ise Japonya %204.4 ile ilk sırada yer alarak üretim gücüne kıyasla en yüksek borç yükünü taşıyan ülke olmaya devam ediyor.

Türkiye kendi kulvarında olumlu ayrışıyor

Türkiye, dünya genelindeki devasa borçlanma eğilimine kıyasla kamu maliyesinde kısmen korunaklı duruş gösteriyor:

Toplam Kamu Borcu: Türkiye, 418 milyar dolarlık toplam kamu borcuyla dünya genelinde 27. sırada yer alıyor. ABD, Çin, Japonya ve birçok Avrupa devinin trilyon dolarlarla ifade edilen borç stoku göz önüne alındığında Türkiye'nin nominal borç yükü makul bir seviyede kalıyor.

Borç / GSYİH Oranı: Ekonomik büyüklüğe oranla bakıldığında Türkiye, en borçlu ilk 30 ülke listesine girmeyerek güvenli bölgede yer alıyor. Oransal listede ABD (%125.8), Fransa (%118.4), Kanada (%110.7) ve İngiltere (%103.6) gibi devler milli gelirlerinden daha fazla borç yüküne sahipken; Türkiye çok daha düşük bir borç/GSYİH oranıyla küresel faiz ve finansal şoklara karşı daha sağlam bir duruş sergiliyor.

Toplam Devlet Borcu En Yüksek 30 Ülke (2026 - Milyar $)

Ülke Borcun Değeri (Milyar $) 1 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri 40.739 2 🇨🇳 Çin 22.290 3 🇯🇵 Japonya 8.951 4 🇬🇧 Birleşik Krallık 4.418 5 🇫🇷 Fransa 4.258 6 🇮🇹 İtalya 3.790 7 🇩🇪 Almanya 3.523 8 🇮🇳 Hindistan 3.464 9 🇨🇦 Kanada 2.776 10 🇧🇷 Brezilya 2.544 11 🇪🇸 İspanya 2.054 12 🇲🇽 Meksika 1.330 13 🇸🇬 Singapur 1.134 14 🇦🇺 Avustralya 1.075 15 🇰🇷 Güney Kore 1.050 16 🇧🇪 Belçika 848 17 🇵🇱 Polonya 745 18 🇳🇱 Hollanda 639 19 🇮🇩 Endonezya 639 20 🇦🇹 Avusturya 512 21 🇷🇺 Rusya 507 22 🇮🇱 İsrail 502 23 🇦🇷 Arjantin 485 24 🇸🇦 Suudi Arabistan 446 25 🇨🇭 İsviçre 442 26 🇬🇷 Yunanistan 421 27 🇹🇷 TÜRKİYE 418 28 🇹🇭 Tayland 387 29 🇿🇦 Güney Afrika 379 30 🇪🇬 Mısır 374

Hükümet Borcunun GSYİH'ye Oranı En Yüksek 30 Ülke (2026 - %)