Küresel borçta ABD ve Çin lider: Türkiye güvenli bölgede
Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşırken, finansal risklerin haritasında çarpıcı bir kutuplaşma yaşandı. Dünyadaki bireysel borçların yarısından fazlasını tek başına sırtlayan ABD ve Çin küresel borç liginde açık ara zirveye yerleşti. Finansal piyasalardaki bu devasa borçlanma dalgasına karşılık Türkiye, 151 milyar dolarlık görece sınırlı borç stoku ile küresel ölçekte 38. sırada yer aldı.
Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolara yükselirken, borçlanmanın büyük kısmı yalnızca iki ülkede yoğunlaşıyor: ABD ve Çin. ABD tek başına küresel toplamın yaklaşık üçte birini oluştururken, Çin ikinci sırada yer alıyor. İki ülke birlikte dünya hanehalkı borcunun yarısından fazlasını taşıyor.
Verilere göre Amerikan hanehalkları, yüksek konut fiyatları, kredi kartı borçları ve otomobil kredileri nedeniyle 21,2 trilyon dolarlık borç stoku ile açık ara birinci sırada bulunuyor. Çin ise 12,3 trilyon dolarlık borçla ikinci sırada yer alıyor.
Küresel ölçekte borçlanma özellikle gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşırken, gelişmekte olan ülkelerde borç seviyeleri daha sınırlı kalıyor.
Ülkelere göre toplam hanehalkı borcu sıralaması (2026)
ABD – 21,2 trilyon dolar
Çin – 12,3 trilyon dolar
Birleşik Krallık – 3,0 trilyon dolar
Japonya – 2,5 trilyon dolar
Almanya – 2,5 trilyon dolar
Kanada – 2,4 trilyon dolar
Avustralya – 2,3 trilyon dolar
Fransa – 2,0 trilyon dolar
Hindistan – 1,6 trilyon dolar
Güney Kore – 1,5 trilyon dolar
İsviçre – 1,3 trilyon dolar
Hollanda – 1,3 trilyon dolar
İtalya – 934 milyar dolar
Brezilya – 891 milyar dolar
İspanya – 835 milyar dolar
İsveç – 599 milyar dolar
Rusya – 565 milyar dolar
Tayland – 503 milyar dolar
Norveç – 497 milyar dolar
Danimarka – 430 milyar dolar
Belçika – 421 milyar dolar
Suudi Arabistan – 404 milyar dolar
Hong Kong – 366 milyar dolar
Meksika – 360 milyar dolar
Malezya – 353 milyar dolar
İsrail – 287 milyar dolar
Singapur – 275 milyar dolar
Avusturya – 247 milyar dolar
Yeni Zelanda – 234 milyar dolar
Polonya – 232 milyar dolar
Endonezya – 218 milyar dolar
Finlandiya – 200 milyar dolar
Portekiz – 193 milyar dolar
İrlanda – 178 milyar dolar
Birleşik Arap Emirlikleri – 160 milyar dolar
Güney Afrika – 153 milyar dolar
Şili – 152 milyar dolar
Türkiye – 151 milyar dolar
Kolombiya – 131 milyar dolar
Çekya – 128 milyar dolar
Vietnam – 112 milyar dolar
Yunanistan – 107 milyar dolar
Slovakya – 69 milyar dolar
Lüksemburg – 66 milyar dolar
Kuveyt – 66 milyar dolar
Kazakistan – 57 milyar dolar
Romanya – 52 milyar dolar
Filipinler – 51 milyar dolar
Macaristan – 49 milyar dolar
Peru – 45 milyar dolar
Bulgaristan – 43 milyar dolar
Nijerya – 41 milyar dolar
Ekvador – 39 milyar dolar
Fas – 37 milyar dolar
Kosta Rika – 36 milyar dolar
Arjantin – 35 milyar dolar
Hırvatistan – 34 milyar dolar
Bangladeş – 29 milyar dolar
Mısır – 28 milyar dolar
Umman – 26 milyar dolar
Litvanya – 23 milyar dolar
Kıbrıs – 22 milyar dolar
Slovenya – 21 milyar dolar
Dominik Cumhuriyeti – 19 milyar dolar
Estonya – 18 milyar dolar
Sırbistan – 18 milyar dolar
Ürdün – 15 milyar dolar
Tunus – 15 milyar dolar
Malta – 14 milyar dolar
Kenya – 13 milyar dolar
Sri Lanka – 12 milyar dolar
Bahreyn – 12 milyar dolar
Letonya – 10 milyar dolar
Trinidad ve Tobago – 9 milyar dolar
Fildişi Sahili – 9 milyar dolar
Pakistan – 9 milyar dolar
El Salvador – 7 milyar dolar
Tanzanya – 7 milyar dolar
Moğolistan – 6 milyar dolar
Etiyopya – 6 milyar dolar
Jamaika – 4 milyar dolar
Gana – 4 milyar dolar
Mozambik – 2 milyar dolar
Laos – 2 milyar dolar
Tacikistan – 2 milyar dolar
Zambiya – 2 milyar dolar
Angola – 2 milyar dolar
Ruanda – 2 milyar dolar
Senegal – 2 milyar dolar
Kamerun – 2 milyar dolar
Maldivler – 1 milyar dolar
Papua Yeni Gine – 1 milyar dolar
Benin – 1 milyar dolar
Kongo Cumhuriyeti – 1 milyar dolar
Grenada – 1 milyar dolar
Gambiya – yaklaşık 1 milyar dolar
Türkiye’nin konumu: 151 milyar dolarlık borçla 38. sırada
Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile listede 38. sırada yer alıyor. Bu seviye, Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşırken, Avrupa ve OECD ekonomileriyle kıyaslandığında görece daha düşük bir borç stoku profili ortaya koyuyor.
Türkiye’nin bulunduğu bu seviye, yüksek enflasyon ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışlarını doğrudan etkilediği bir ekonomik yapı içinde değerlendiriliyor. Özellikle konut kredileri ve tüketici kredileri, toplam borç stokunun ana bileşenleri arasında yer alıyor.
Küresel tablo: Borç ABD ve Çin’de yoğunlaşıyor
Toplam küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasının yalnızca iki ülkede toplanması, finansal kırılganlığın da coğrafi olarak yoğunlaştığını gösteriyor. ABD’de borç ağırlıklı olarak mortgage sistemine dayanırken, Çin’de son 20 yıldaki hızlı kredi genişlemesi ve konut piyasası büyümesi belirleyici rol oynuyor.
Gelişmiş ülkelerde yüksek borç seviyeleri çoğu zaman finansal stres göstergesi olmaktan ziyade, gelişmiş mortgage piyasaları ve yüksek yaşam maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.