Küresel borçta ABD ve Çin lider: Türkiye güvenli bölgede

Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolara yükselirken, borçlanmanın büyük kısmı yalnızca iki ülkede yoğunlaşıyor: ABD ve Çin. ABD tek başına küresel toplamın yaklaşık üçte birini oluştururken, Çin ikinci sırada yer alıyor. İki ülke birlikte dünya hanehalkı borcunun yarısından fazlasını taşıyor.

Verilere göre Amerikan hanehalkları, yüksek konut fiyatları, kredi kartı borçları ve otomobil kredileri nedeniyle 21,2 trilyon dolarlık borç stoku ile açık ara birinci sırada bulunuyor. Çin ise 12,3 trilyon dolarlık borçla ikinci sırada yer alıyor.

Küresel ölçekte borçlanma özellikle gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşırken, gelişmekte olan ülkelerde borç seviyeleri daha sınırlı kalıyor.

Ülkelere göre toplam hanehalkı borcu sıralaması (2026)

ABD – 21,2 trilyon dolar Çin – 12,3 trilyon dolar Birleşik Krallık – 3,0 trilyon dolar Japonya – 2,5 trilyon dolar Almanya – 2,5 trilyon dolar Kanada – 2,4 trilyon dolar Avustralya – 2,3 trilyon dolar Fransa – 2,0 trilyon dolar Hindistan – 1,6 trilyon dolar Güney Kore – 1,5 trilyon dolar İsviçre – 1,3 trilyon dolar Hollanda – 1,3 trilyon dolar İtalya – 934 milyar dolar Brezilya – 891 milyar dolar İspanya – 835 milyar dolar İsveç – 599 milyar dolar Rusya – 565 milyar dolar Tayland – 503 milyar dolar Norveç – 497 milyar dolar Danimarka – 430 milyar dolar Belçika – 421 milyar dolar Suudi Arabistan – 404 milyar dolar Hong Kong – 366 milyar dolar Meksika – 360 milyar dolar Malezya – 353 milyar dolar İsrail – 287 milyar dolar Singapur – 275 milyar dolar Avusturya – 247 milyar dolar Yeni Zelanda – 234 milyar dolar Polonya – 232 milyar dolar Endonezya – 218 milyar dolar Finlandiya – 200 milyar dolar Portekiz – 193 milyar dolar İrlanda – 178 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri – 160 milyar dolar Güney Afrika – 153 milyar dolar Şili – 152 milyar dolar Türkiye – 151 milyar dolar Kolombiya – 131 milyar dolar Çekya – 128 milyar dolar Vietnam – 112 milyar dolar Yunanistan – 107 milyar dolar Slovakya – 69 milyar dolar Lüksemburg – 66 milyar dolar Kuveyt – 66 milyar dolar Kazakistan – 57 milyar dolar Romanya – 52 milyar dolar Filipinler – 51 milyar dolar Macaristan – 49 milyar dolar Peru – 45 milyar dolar Bulgaristan – 43 milyar dolar Nijerya – 41 milyar dolar Ekvador – 39 milyar dolar Fas – 37 milyar dolar Kosta Rika – 36 milyar dolar Arjantin – 35 milyar dolar Hırvatistan – 34 milyar dolar Bangladeş – 29 milyar dolar Mısır – 28 milyar dolar Umman – 26 milyar dolar Litvanya – 23 milyar dolar Kıbrıs – 22 milyar dolar Slovenya – 21 milyar dolar Dominik Cumhuriyeti – 19 milyar dolar Estonya – 18 milyar dolar Sırbistan – 18 milyar dolar Ürdün – 15 milyar dolar Tunus – 15 milyar dolar Malta – 14 milyar dolar Kenya – 13 milyar dolar Sri Lanka – 12 milyar dolar Bahreyn – 12 milyar dolar Letonya – 10 milyar dolar Trinidad ve Tobago – 9 milyar dolar Fildişi Sahili – 9 milyar dolar Pakistan – 9 milyar dolar El Salvador – 7 milyar dolar Tanzanya – 7 milyar dolar Moğolistan – 6 milyar dolar Etiyopya – 6 milyar dolar Jamaika – 4 milyar dolar Gana – 4 milyar dolar Mozambik – 2 milyar dolar Laos – 2 milyar dolar Tacikistan – 2 milyar dolar Zambiya – 2 milyar dolar Angola – 2 milyar dolar Ruanda – 2 milyar dolar Senegal – 2 milyar dolar Kamerun – 2 milyar dolar Maldivler – 1 milyar dolar Papua Yeni Gine – 1 milyar dolar Benin – 1 milyar dolar Kongo Cumhuriyeti – 1 milyar dolar Grenada – 1 milyar dolar Gambiya – yaklaşık 1 milyar dolar

Türkiye’nin konumu: 151 milyar dolarlık borçla 38. sırada

Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile listede 38. sırada yer alıyor. Bu seviye, Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşırken, Avrupa ve OECD ekonomileriyle kıyaslandığında görece daha düşük bir borç stoku profili ortaya koyuyor.

Türkiye’nin bulunduğu bu seviye, yüksek enflasyon ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışlarını doğrudan etkilediği bir ekonomik yapı içinde değerlendiriliyor. Özellikle konut kredileri ve tüketici kredileri, toplam borç stokunun ana bileşenleri arasında yer alıyor.

Küresel tablo: Borç ABD ve Çin’de yoğunlaşıyor

Toplam küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasının yalnızca iki ülkede toplanması, finansal kırılganlığın da coğrafi olarak yoğunlaştığını gösteriyor. ABD’de borç ağırlıklı olarak mortgage sistemine dayanırken, Çin’de son 20 yıldaki hızlı kredi genişlemesi ve konut piyasası büyümesi belirleyici rol oynuyor.

Gelişmiş ülkelerde yüksek borç seviyeleri çoğu zaman finansal stres göstergesi olmaktan ziyade, gelişmiş mortgage piyasaları ve yüksek yaşam maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.