Küresel borçta ABD ve Çin lider: Türkiye güvenli bölgede

Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşırken, finansal risklerin haritasında çarpıcı bir kutuplaşma yaşandı. Dünyadaki bireysel borçların yarısından fazlasını tek başına sırtlayan ABD ve Çin küresel borç liginde açık ara zirveye yerleşti. Finansal piyasalardaki bu devasa borçlanma dalgasına karşılık Türkiye, 151 milyar dolarlık görece sınırlı borç stoku ile küresel ölçekte 38. sırada yer aldı.

Küresel hanehalkı borcu 2026 itibarıyla 65,3 trilyon dolara yükselirken, borçlanmanın büyük kısmı yalnızca iki ülkede yoğunlaşıyor: ABD ve Çin. ABD tek başına küresel toplamın yaklaşık üçte birini oluştururken, Çin ikinci sırada yer alıyor. İki ülke birlikte dünya hanehalkı borcunun yarısından fazlasını taşıyor.

Verilere göre Amerikan hanehalkları, yüksek konut fiyatları, kredi kartı borçları ve otomobil kredileri nedeniyle 21,2 trilyon dolarlık borç stoku ile açık ara birinci sırada bulunuyor. Çin ise 12,3 trilyon dolarlık borçla ikinci sırada yer alıyor.

Küresel ölçekte borçlanma özellikle gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşırken, gelişmekte olan ülkelerde borç seviyeleri daha sınırlı kalıyor.

Ülkelere göre toplam hanehalkı borcu sıralaması (2026)

  1. ABD – 21,2 trilyon dolar

  2. Çin – 12,3 trilyon dolar

  3. Birleşik Krallık – 3,0 trilyon dolar

  4. Japonya – 2,5 trilyon dolar

  5. Almanya – 2,5 trilyon dolar

  6. Kanada – 2,4 trilyon dolar

  7. Avustralya – 2,3 trilyon dolar

  8. Fransa – 2,0 trilyon dolar

  9. Hindistan – 1,6 trilyon dolar

  10. Güney Kore – 1,5 trilyon dolar

  11. İsviçre – 1,3 trilyon dolar

  12. Hollanda – 1,3 trilyon dolar

  13. İtalya – 934 milyar dolar

  14. Brezilya – 891 milyar dolar

  15. İspanya – 835 milyar dolar

  16. İsveç – 599 milyar dolar

  17. Rusya – 565 milyar dolar

  18. Tayland – 503 milyar dolar

  19. Norveç – 497 milyar dolar

  20. Danimarka – 430 milyar dolar

  21. Belçika – 421 milyar dolar

  22. Suudi Arabistan – 404 milyar dolar

  23. Hong Kong – 366 milyar dolar

  24. Meksika – 360 milyar dolar

  25. Malezya – 353 milyar dolar

  26. İsrail – 287 milyar dolar

  27. Singapur – 275 milyar dolar

  28. Avusturya – 247 milyar dolar

  29. Yeni Zelanda – 234 milyar dolar

  30. Polonya – 232 milyar dolar

  31. Endonezya – 218 milyar dolar

  32. Finlandiya – 200 milyar dolar

  33. Portekiz – 193 milyar dolar

  34. İrlanda – 178 milyar dolar

  35. Birleşik Arap Emirlikleri – 160 milyar dolar

  36. Güney Afrika – 153 milyar dolar

  37. Şili – 152 milyar dolar

  38. Türkiye – 151 milyar dolar

  39. Kolombiya – 131 milyar dolar

  40. Çekya – 128 milyar dolar

  41. Vietnam – 112 milyar dolar

  42. Yunanistan – 107 milyar dolar

  43. Slovakya – 69 milyar dolar

  44. Lüksemburg – 66 milyar dolar

  45. Kuveyt – 66 milyar dolar

  46. Kazakistan – 57 milyar dolar

  47. Romanya – 52 milyar dolar

  48. Filipinler – 51 milyar dolar

  49. Macaristan – 49 milyar dolar

  50. Peru – 45 milyar dolar

  51. Bulgaristan – 43 milyar dolar

  52. Nijerya – 41 milyar dolar

  53. Ekvador – 39 milyar dolar

  54. Fas – 37 milyar dolar

  55. Kosta Rika – 36 milyar dolar

  56. Arjantin – 35 milyar dolar

  57. Hırvatistan – 34 milyar dolar

  58. Bangladeş – 29 milyar dolar

  59. Mısır – 28 milyar dolar

  60. Umman – 26 milyar dolar

  61. Litvanya – 23 milyar dolar

  62. Kıbrıs – 22 milyar dolar

  63. Slovenya – 21 milyar dolar

  64. Dominik Cumhuriyeti – 19 milyar dolar

  65. Estonya – 18 milyar dolar

  66. Sırbistan – 18 milyar dolar

  67. Ürdün – 15 milyar dolar

  68. Tunus – 15 milyar dolar

  69. Malta – 14 milyar dolar

  70. Kenya – 13 milyar dolar

  71. Sri Lanka – 12 milyar dolar

  72. Bahreyn – 12 milyar dolar

  73. Letonya – 10 milyar dolar

  74. Trinidad ve Tobago – 9 milyar dolar

  75. Fildişi Sahili – 9 milyar dolar

  76. Pakistan – 9 milyar dolar

  77. El Salvador – 7 milyar dolar

  78. Tanzanya – 7 milyar dolar

  79. Moğolistan – 6 milyar dolar

  80. Etiyopya – 6 milyar dolar

  81. Jamaika – 4 milyar dolar

  82. Gana – 4 milyar dolar

  83. Mozambik – 2 milyar dolar

  84. Laos – 2 milyar dolar

  85. Tacikistan – 2 milyar dolar

  86. Zambiya – 2 milyar dolar

  87. Angola – 2 milyar dolar

  88. Ruanda – 2 milyar dolar

  89. Senegal – 2 milyar dolar

  90. Kamerun – 2 milyar dolar

  91. Maldivler – 1 milyar dolar

  92. Papua Yeni Gine – 1 milyar dolar

  93. Benin – 1 milyar dolar

  94. Kongo Cumhuriyeti – 1 milyar dolar

  95. Grenada – 1 milyar dolar

  96. Gambiya – yaklaşık 1 milyar dolar

Türkiye’nin konumu: 151 milyar dolarlık borçla 38. sırada

Türkiye, 151 milyar dolarlık hanehalkı borcu ile listede 38. sırada yer alıyor. Bu seviye, Türkiye’yi birçok gelişmekte olan ülkenin önüne taşırken, Avrupa ve OECD ekonomileriyle kıyaslandığında görece daha düşük bir borç stoku profili ortaya koyuyor.

Türkiye’nin bulunduğu bu seviye, yüksek enflasyon ve faiz döngüsünün hanehalkı kredi davranışlarını doğrudan etkilediği bir ekonomik yapı içinde değerlendiriliyor. Özellikle konut kredileri ve tüketici kredileri, toplam borç stokunun ana bileşenleri arasında yer alıyor.

Küresel tablo: Borç ABD ve Çin’de yoğunlaşıyor

Toplam küresel hanehalkı borcunun yarısından fazlasının yalnızca iki ülkede toplanması, finansal kırılganlığın da coğrafi olarak yoğunlaştığını gösteriyor. ABD’de borç ağırlıklı olarak mortgage sistemine dayanırken, Çin’de son 20 yıldaki hızlı kredi genişlemesi ve konut piyasası büyümesi belirleyici rol oynuyor.

Gelişmiş ülkelerde yüksek borç seviyeleri çoğu zaman finansal stres göstergesi olmaktan ziyade, gelişmiş mortgage piyasaları ve yüksek yaşam maliyetlerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.