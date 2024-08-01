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Küresel BT kesintisi: Hissedarları CrowdStrike'tan davacı oldu

CrowdStrike'ın hissedarları, geçen ay yaşanan küresel BT kesintinin ardından yazılım testleri konusunda "yanlış ve yanıltıcı" bilgi vermekle suçladıkları şirkete dava açtı.

Haber Merkezi
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Küresel BT kesintisi: Hissedarları CrowdStrike'tan davacı oldu
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Amerikalı siber güvenlik şirketi CrowdStrike, hatalı virüs güncellemesinin yol açtığı küresel bilişim teknolojileri (BT) kesintisinin dünya çapında 8.5 milyondan fazla bilgisayarı etkilemesinin ardından, hissedarları tarafından dava ediliyor.

Salı günü Austin, Teksas'ta açılan bir davada şirket, yazılım testlerinin sağlamlığı konusunda yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyor.

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19 Temmuz'da yaşanan küresel kesintinin ardından CrowdStrike’ın hisseleri, yüzde 32 oranında değer kaybetti.

29 Kasım 2023 ile 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında şirkette hisse sahibi olan yatırımcılar, bu varlıklardaki kayıplarının tazmin edilmesini istiyor.

Massachusetts'teki Plymouth County Emeklilik Derneği tarafından yönetilen davada tazminat talep ediliyor.

Davada, özellikle CrowdStrike CEO'su George Kurtz'un 5 Mart'ta bir konferans sırasında yaptığı açıklamalara vurgu yapılıyor.

CrowdStrike: Şirketi şiddetle savunacağız

CEO, CrowdStrike'ın yazılımının "doğrulanmış, test edilmiş ve onaylanmış" olduğunu söylediği belirtildi.

CrowdStrike, Çarşamba günü yaptığı açıklamada iddialara karşı çıktı.

 Şirket, "Bu davanın liyakatten yoksun olduğuna inanıyoruz ve şirketi şiddetle savunacağız" dedi.

CrowdStrike'ın Delta Air Lines da dahil olmak üzere daha fazla davayla karşılaşması muhtemel.

Delta'nın CEO'su Ed Bastian Çarşamba günü CNBC'ye yaptığı açıklamada, gelir kaybı ve mahsur kalan yolcular için tazminat da hesaba katıldığında kesintinin şirkete yaklaşık 500 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

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