Küresel buğday piyasasında son durum: Cezayir'in dev alım ihalesi fiyatları yukarı çekti

Paris merkezli Euronext borsasında Aralık ayı öğütme buğdayı vadeli işlemleri, Cezayir'in başlattığı yeni alım ihalesi ve Karadeniz bölgesindeki arz endişelerinin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir izledi. Küresel tahıl piyasasında dikkatler Cezayir'in yapacağı dev alımlara çevrilirken, fiyatlardaki toparlanma yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Cezayir'in dev ihalesi piyasayı yukarı taşıdı

Cezayir devlet tahıl ajansı OAIC tarafından açılan uluslararası ihale, piyasalardan yüz binlerce ton arzın çekileceği beklentisini doğurdu. Nominal olarak 50 bin metrik ton belirtilmesine rağmen Cezayir'in genellikle çok daha yüksek alımlar yapması, vadeli işlem piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi destekleyen ana etkenlerden biri oldu.

Karadeniz barış umutları ve fiyatlara etkisi

Fiyatların yükselmesindeki bir diğer önemli faktör ise Karadeniz'deki barış anlaşması ve tahıl koridoruna yönelik beklentilerin zayıflaması oldu. Rusya ve Ukrayna hattındaki gelişmeler ile enerji ateşkesi umutlarının sınırlı kalması, arz tedirginliğini canlı tutarak buğday vadeli işlemlerine destek sağladı.