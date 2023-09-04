Küresel büyüme fren yapacak

Merkez bankaları faiz indirimlerine sıcak bakmazken ekonomistler, 2024 için daha da karamsarlaşıyor.

Ekonomistlere göre, büyük ekonomilerde faiz oranlarının sürekli yükselmesi, 2023 yılında beklentilerin üzerinde performans gösteren küresel büyümenin önümüzdeki yıl yavaşlayacağı anlamına geliyor.

Büyüme tahmini düşürüldü

Consensus Economics danışmanlık şirketi 2024 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2,4’ten yüzde 2,1’e indirdi.

Ekonomistler, beklentilerin üstündeki güçlü tüketici talebi ve işgücü piyasaları nedeniyle bu yılki performans beklentilerini yılbaşından bu yana yüzde 1 puan yükseltti.

Öte yandan 2023'te daha güçlü ABD ekonomisi ve daha yapışkan enflasyon kombinasyonu gelecek yıl için not indirimlerini tetikliyor.

Financial Times’ın haberine göre, Capital Economics'in kıdemli küresel ekonomisti Simon MacAdam, 2024'teki yavaşlamanın bir kısmının bazı temel etkilerin sonucu olacağını, gelecek yıl büyümenin nispeten yatayda kalacağını söyledi. Ancak ekonomistlerin 2024'teki beklentiler konusunda gerçekten daha iyimser hale geldiklerini de sözlerine ekledi.

“ABD dahil birçok ülkede resesyon olacak”

ABD’li bankacılık devi Citi'nin baş ekonomisti Nathan Sheets, "Hizmet talebi büyük ölçüde hız kesmeden devam etti, işgücü piyasası güçlü kaldı, ücretler artmaya devam etti. Bu yıl için beklenen zayıflığın bir kısmı 2024'e erteleniyor. ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede bir durgunluk (resesyon) olacak, sadece daha geç gelecek" dedi.