Küresel devlerde işten çıkarma dalgası: Finans ve teknoloji devlerinde kadro küçülüyor

Küresel finans ve teknoloji devleri, maliyetleri düşürme ve stratejik önceliklerini yeniden şekillendirme adımları kapsamında işten çıkarmalara yöneliyor.

Citigroup, Meta ve BlackRock gibi büyük şirketler, bu haftadan itibaren yüzlerce hatta binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarma planlarını devreye alıyor. Şirketler kaynaklarını daha kârlı ve büyüme potansiyeli yüksek alanlara yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtiliyor.

Citigroup bu hafta yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracak

Citigroup, CEO Jane Fraser'ın maliyetleri kontrol altında tutma ve getirileri artırma planının bir parçası olarak bu hafta yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracak.

Eylül sonu itibarıyla 227.000 çalışanı bulunan şirket, iki yıl önce açıklanan ve 2026 sonuna kadar 20.000 işi ortadan kaldırmayı hedefleyen planın bir parçası olarak kadro azaltmasını sürdürüyor.

Bankanın kolaylaştırılması ve israfın azaltılması, performansı uzun süredir diğer büyük ABD bankalarına kıyasla geride kalan New York merkezli Citigroup için kilit bir hedef oldu. 2021'de göreve gelen Fraser yönetiminde banka, uluslararası perakende işinin büyük bölümünden çıkmayı ve temel operasyonlarını yeniden yapılandırmayı içeren bir yenileme geçirdi.

Citigroup bir açıklamada "2026'da kadro azaltmaya devam edeceğiz. Bu değişiklikler, personel seviyelerimizin, konumlarımızın ve uzmanlığımızın mevcut iş ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlamak için yaptığımız ayarlamaları yansıtıyor" dedi.

Mali İşler Direktörü Mark Mason iki yıl önce, firma genelinde personel sayısının 2026 sonuna kadar yaklaşık 60.000 kişi azalarak yaklaşık 180.000 çalışana düşeceğini söylemişti. Bu, Meksika'daki perakende bankacılık işlerinin halka arzında ayrılacak 40.000 personeli içeriyor.

Meta, Reality Labs biriminin yüzde 10’unu işten çıkarmayı planlıyor

Meta Platforms Inc., sanal gerçeklik ve metaverse faaliyetlerini yürüten Reality Labs bölümünde çalışanların yaklaşık %10’unu işten çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu adımı, bazı sanal gerçeklik ürünlerine ayrılan kaynakları azaltarak yapay zekâ destekli giyilebilir teknolojilere daha fazla yatırım yapmayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Konuya yakın ve kamuoyuna konuşma yetkisi olmayan bir kaynağa göre işten çıkarmaların bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg’in geçen yılın sonlarında yöneticilerden Reality Labs bütçesinde kesinti seçeneklerini değerlendirmelerini istediği, bu kapsamda bazı sanal gerçeklik ve metaverse ürünlerinde küçülmeye gidilmesinin gündeme geldiği belirtiliyor.

BlackRock yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, yüzlerce çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işten çıkarmalar, BlackRock’ın küresel çalışan sayısının yaklaşık yüzde 1’ine denk geliyor.

Yaklaşık 250 çalışanı kapsayan kesintiler, yatırım ve satış ekiplerinde görev yapan personeli de içeriyor. Şirketin eylül ayı sonu itibarıyla yaklaşık 24.600 çalışanı bulunurken, yönettiği toplam varlık büyüklüğü 13,5 trilyon dolar seviyesindeydi.

BlackRock sözcüsü yaptığı açıklamada, "BlackRock’ı geliştirmek sürekli bir önceliktir. Her yıl kaynaklarımızı hedeflerimizle uyumlu hale getirmek ve müşterilerimize bugün ve gelecekte en iyi şekilde hizmet verebilmek için kararlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.