Küresel döviz piyasasında eksen kayması: Doların tahtı sallanıyor mu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyondaki düşüş ve iş gücü piyasasındaki gevşemeyi görerek faiz indirim döngüsünü kararlılıkla sürdürmesi, döviz piyasasındaki dengeleri kökten sarsıyor. Faiz oranlarının aşağı gelmesiyle birlikte küresel yatırımcıların ABD varlıklarına olan iştahı azalırken, sermaye daha yüksek getiri arayışıyla diğer gelişmiş ve gelişmekte olan para birimlerine doğru kayıyor. Bu döngüde tarihsel tecrübeler, 'dünyanın geri kalanı ekonomik olarak toparlanma ve büyüme eğilimine girdiğinde, doların küresel çapta değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu' açıkça hatırlatıyor. Dolayısıyla ABD ekonomisinin küresel büyümeye karşı gösterdiği pozitif ayrışmanın zayıflaması, yeşil banknot için geri sayımı başlatan en birincil etken olarak öne çıkıyor.

Güvenli liman algısında ağır hasar

Yıllardır kriz, savaş ve jeopolitik gerilim dönemlerinde yatırımcıların sığındığı sarsılmaz bir kale olan dolar, artık yapısal kırılganlıklar nedeniyle bu unvanını korumakta zorlanıyor. Agresif ticaret tarifeleri, büyüyen bütçe açıkları, mali endişeler ve merkez bankalarının bağımsızlığına yönelik artan siyasi belirsizlikler, küresel sermayenin dolara 'riskli bir varlık' muamelesi yapmasına yol açıyor. Güvende meydana gelen bu erozyon, özellikle Kanada ve Avustralya doları gibi emtiaya dayalı döngüsel G-10 para birimlerini dolar karşısında çok daha avantajlı ve dirençli bir konuma taşıyor.

Altın 5.400 dolar hedefine kilitlendi

Döviz piyasasında gözlemlediğim bu yapısal eksen kayması, değerli metaller üzerinde doğrudan bir domino etkisi yaratıyor. Doların küresel çapta zayıflama sinyalleri vermesi ve makro politika risklerinin sürmesi, dünya genelindeki merkez bankalarını ve büyük kurumsal fonları rezervlerini çeşitlendirmek adına fiziki varlıklara yönlendiriyor. Kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya enerji şokları nedeniyle fiyatlarda geçici baskılar oluşsa da bu güçlü kurumsal talep altının arkasındaki en büyük itici güç olmaya devam ediyor. Bu finansal dönüşümün ve enflasyonist endişelerin bir sonucu olarak, ons altın fiyatlarının uzun vadede tarihi zirvelerini tazeleyerek 5.400 dolar seviyesine kadar tırmanacağına yönelik güçlü yükseliş öngörümü kararlılıkla koruyorum.

Finansta ezberlerin bozulma zamanı

Yatırım dünyasındaki geleneksel kabulleri altüst eden bu yeni süreç, küresel piyasalarda tek kutuplu dolar iyimserliğinin artık sonuna gelindiğini gözler önüne seriyor. Önümüzdeki süreçte yatırımcıların, sadece Fed'e odaklanmak yerine merkez bankalarının politika ayrışmalarına, emtia şoklarına ve küresel risk iştahına göre çok daha esnek stratejiler geliştirmesi gerekecek. Çok kutuplu ve dengelerin sürekli değiştiği bu yeni döviz piyasası düzeni, küresel finansal ekosistemde kartların tamamen yeniden dağıtılacağı hareketli bir dönemin kapılarını aralıyor.