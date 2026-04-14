IMF küresel büyüme beklentisini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda (WEO) Orta Doğu'da Şubat 2026 sonunda patlak veren savaşın küresel ekonomiyi raydan çıkarmakla tehdit ettiğini açıkladı. Fon, 2026 küresel büyüme tahminini Ocak 2026 güncellemesine kıyasla 0,2 puan aşağı çekerek yüzde 3,1'e revize etti. 2027 tahmini ise yüzde 3,2 olarak korundu. Savaş olmasaydı 2026 büyümesinin yüzde 3,4'e yükseltileceği vurgulandı. Küresel enflasyonun 2026'da yüzde 4,4'e yükselmesi, 2027'de ise yüzde 3,7'ye gerilemesi bekleniyor.

IMF, olumsuz senaryolara da dikkat çekti. Enerji fiyatlarındaki artışın daha kalıcı olması durumunda küresel büyümenin yüzde 2,5'e, enflasyonun ise yüzde 5,4'e ulaşabileceği belirtildi. Enerji altyapısının daha ciddi hasar görmesi halinde ise büyümenin yüzde 2'ye düşeceği, enflasyonun 2027'de yüzde 6'yı aşacağı uyarısında bulunuldu.

ABD ve Çin beklentileri geriledi

Ülke bazında tahminler incelendiğinde ABD'nin 2026'da yüzde 2,3 büyümesi öngörülürken bu rakam ocak tahmininin 0,1 puan altında kalıyor. Euro Bölgesi için 2026 tahmini 0,2 puan düşürülerek yüzde 1,1'e geriledi. Almanya'nın büyüme tahmini 0,3 puan kesilerek yüzde 0,8'e, Fransa'nın tahmini 0,1 puan düşürülerek yüzde 0,9'a indirildi. İngiltere için 2026 tahmini en sert revizyona uğrayan ülkeler arasında yer alarak 0,5 puan düşürüldü ve yüzde 0,8'e geriledi. Japonya'nın tahmini yüzde 0,7 olarak korunurken Çin için tahmin 0,1 puan indirilerek yüzde 4,4'e çekildi. Hindistan'ın tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 6,5'e yükseltildi. Rusya için 2026 tahmini 0,3 puan yukarı revize edilerek yüzde 1,1 oldu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi en sert revizyonla karşılaşan bölge oldu; 2026 tahmini 2,8 puan düşürülerek yüzde 1,1'e geriledi.

Modern tarihin en büyük enerji krizine dönüşme riski

Raporda, jeopolitik gerilimlerin modern tarihin en büyük enerji krizine dönüşme riski taşıdığı, ticaret anlaşmazlıklarının ve yapay zekâ yatırımlarına dair beklentilerin değişmesinin finansal piyasalarda sert düzeltmelere yol açabileceği uyarısı yapıldı. IMF, merkez bankalarının bağımsızlığının korunması, mali disiplinin sağlanması ve yapısal reformların ertelenmeden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş, savaşın etkilerinin sınırlı kalması halinde yapay zekâ yatırımlarının ve ticaret gerilimlerindeki yumuşamanın küresel büyümeyi destekleyebileceğini, ancak mevcut ortamda risklerin hâlâ aşağı yönlü olduğunu belirtti.