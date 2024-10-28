Küresel ekonomi yeni bir dönemle yüzleşiyor

New York Times'tan Alan Rappeport imzalı yazıda küresel ekonomideki yeni döneme işaret edilirken, "Neoliberalizm öldü" vurgusu dikkat çekti.

Gazet Oksijen'in aktardığı yazının tamamı şöyle:

"Geçen hafta Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin durumu hakkında rahatlama ve endişeyi bir arada dile getirdi. Yetkililer küresel bir resesyona yol açmadan hızlı enflasyonu kontrol altına almışlardı. Ancak bir başka büyük ekonomik sorun daha ortaya çıktı. Artan korumacılık ve geçen yıl dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından yürürlüğe konulan binlerce yeni sanayi politikası önlemi, gelecekteki büyüme beklentilerini tehdit ediyor. Georgieva, Bretton Woods Komitesi'nin sponsorluğunda düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Ticaret ilk kez büyümenin ana etkeni” dedi.

Washington'da bir araya gelen ekonomi politikacıları uyarıları dikkate alacaklarına dair çok az sinyal verdiler. IMF ve Dünya Bankası'nın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kurulmasından seksen yıl sonra, bu kuruluşların rolü ve kuruluşlarının ardındaki yol gösterici ilkeler büyük ölçüde demode oldu. IMF ve Dünya Bankası, dünya ekonomisini bir araya getirecek ve zengin ülkelerin ticaret ve yatırım yoluyla yoksul ülkelere yardım etmesini sağlayacak yeni bir ekonomik düzen ve uluslararası işbirliği sistemini benimsemek üzere tasarlanmıştı.

"Neoliberalizm öldü"

Ancak bugün, açık pazarlara ilişkin bu tür neoliberal kavramları benimseyenler giderek daha yalnız sesler haline geliyor. Eski Başkan Donald Trump yeniden seçilirse yakında daha da yalnızlaşabilirler. Trump, ilk dönemine damgasını vuran ticaret savaşları ve korumacı politikaları tırmandırarak uluslararası ticaretin kurallarını altüst etme sözü veriyor. Clinton yönetiminde Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı olarak görev yapan eski Dünya Bankası baş ekonomisti Joseph Stiglitz, “Akademik ve politika çevrelerinde neoliberalizm öldü. Asıl soru, orman kanununun kötü tasarlanmış kurallara dayalı sistemden daha da kötü olup olmayacağı" dedi.

Neoliberalizm fikri 1980'lerde yükselişe geçti ve ABD'li yetkililerin serbest ticaretin ve hükümetlerin daha küçük bir rol oynamasının “tüm gemileri kaldıracağına” inandıkları 1990'larda zirveye ulaştı. IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar bu ekonomik felsefeyi destekledi ve açık sınırlar ile küresel para ve mal akışını teşvik etti. Ancak borç sıkıntısı yayıldıkça, kemer sıkma önlemleri geri teptikçe ve ticaret engelleri daha kısıtlayıcı hale geldikçe bu görüş giderek artan bir tepkiyle karşılaşıyor. Bir zamanlar ABD gibi Batılı ulusların başlıca hedefi olan küreselleşme, şirketlerin fabrikaları ve işleri gelişmekte olan ekonomilere taşıyarak geniş işçi kitlelerini geride bırakmasıyla şeytanlaştırıldı. Küresel kurumlara duyulan güvensizlik, bu kurumların yardım etmeye çalıştığı bazı ülkelerde de giderek artıyor.

Son yıllarda Kenya, Bangladeş ve Sri Lanka'da Uluslararası Para Fonu'nun genellikle ağır mali reformlar gerektiren kredi koşulları nedeniyle protestolar patlak verdi. Dünya Bankası da kendi tartışmalarıyla karşı karşıya kaldı ve bu yıl suiistimal iddialarının ardından uluslararası eğitim programlarına yaptığı yatırımlarla ilgili bir iç soruşturma başlattı. Geçen hafta bankanın Washington'daki genel merkezinin önünde gösteri düzenleyen aktivist grupları, bankanın “piyasa öncelikli politika reçetelerini” ve fosil yakıt projelerinin finansmanını protesto etti. Bir Dünya Bankası yetkilisi, bankanın kredi verme kapasitesini artırarak ve projeleri daha hızlı teslim ederek güveni yeniden tesis etme yolunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Devlet müdahalelerinin arttığı dönem

DTÖ, Trump yönetimi sırasında alınan ve kritik bir temyiz paneline üye atamaktan vazgeçme kararı nedeniyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Biden yönetiminin sürdürdüğü bu karar, DTÖ'nün çözüm sistemini fiilen çökertti ve dünya genelinde ticaret kısıtlamalarının artmasına katkıda bulundu.

Küresel ekonomideki çatlaklar hızla derinleşiyor ve geçen hafta da bir istisna değildi. Washington'da, G7 ülkelerinin yetkilileri, Rusya'nın varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna için 50 milyar dolarlık bir krediyi desteklemek için kullanılması planlarını sonuçlandırdı. Dünyanın diğer ucunda ise Rusya, gelişmekte olan ülkeler arasındaki mali bağları derinleştirmeyi amaçlayan kendi BRICS Zirvesi'ni topladı. IMF'nin Çin bölümünün eski başkanı Eswar Prasad, “Dünya çapında ekonomilerin serbest piyasa odaklı hale gelmesi ve ticaret ve finansal entegrasyon yoluyla birbirine sıkı sıkıya bağlanması yönündeki durdurulamaz yürüyüş vizyonu, yerini daha fazla devlet müdahalesine ve küresel ticaret ve finansal akışların parçalanmasına bırakıyor” dedi.

İkinci bir Trump yönetimi muhtemelen bu eğilimleri hızlandıracaktır. Trump tüm ithalata yüzde 50'ye varan gümrük vergileri ve Çin'den yapılan ithalata daha da yüksek vergiler getirilmesini teklif etti. Bazı eski Beyaz Saray yardımcıları tarafından hazırlanan Project 2025 adlı politika belgesi, ABD'nin Dünya Bankası ve IMF'den tamamen çekilmesi çağrısında bulunuyor. Küresel kurumların liderleri, popülizmin yükselişiyle boğuşurken dünya çapında değişen siyasi rüzgarlara ölçülü bir bakış açısı getirmeye çalıştılar.

IMF'nin geçen haftaki Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, ABD gümrük vergilerindeki keskin bir artışın misillemeyi teşvik edeceği ve küresel üretimi azaltacağı öngörüldü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü Washington'da Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kısıtlama ve engellerin olduğu dönemlerin dünya çapında refah ve güçlü liderlik dönemleri olmadığı oldukça açık. Dolayısıyla bu ülkede kim başkan olursa olsun en azından bunu göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Trump'ın başkanlığının dünya genelindeki ekonomik ilişkiler için ne anlama geleceği konusunda endişeler olsa da Biden yönetimi de korumacı önlemleri ve sanayi politikasını benimsedi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in seçimi kazanması halinde rotayı değiştireceği düşünülmüyor. Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland perşembe günü yaptığı açıklamada “Çin merkantilizmi ile hesaplaşmanın” çoktan geciktiğini söyledi ve temiz enerji sektörlerinin geliştirilmesi için sanayi politikalarına ihtiyaç olduğunu savundu. Aynı zamanda Kanada Maliye Bakanı olan Freeland, Washington'daki Dış İlişkiler Konseyi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada “Yeşil dönüşüm için iyi işleri de içeren bir planımız olmalı. Bu nedenle şu anda endüstriyel stratejilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum; bu geçişi kolaylaştırmak için hükümet yatırımlarına ihtiyacımız var" dedi.

Uzun zamandır bu tür sanayi stratejilerine verimsiz ve maliyetli oldukları gerekçesiyle karşı çıkan IMF bile daha açık fikirli görünüyor. Fon yetkilileri tarafından bu ay hazırlanan bir araştırma raporu, sanayi politikasının dikkatli bir şekilde tasarlanması halinde “prensipte” piyasa aksaklıklarının giderilmesine yardımcı olabileceğine izin verdi. Georgieva geçmişin politikalarına bağlı kalmanın kendi risklerini taşıdığını kabul etti. “Dünya değişirken hareketsiz kalamayız” dedi.