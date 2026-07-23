Küresel ekonominin gizli tehdidi: Zombi şirketler ve borç sarmalı

Küresel finansal sistem, son 20 yıldır yapısal sorunları çözmek yerine yapısal sorunların üzerini ucuz likiditeyle örtmeyi tercih eden bir büyüme modelini benimsedi. Bu model, makroekonomik dengeleri kağıt üzerinde koruyor gibi görünse de madalyonun diğer yüzünde piyasa mekanizmasının doğal dengesini tamamen bozan derin bir kırılganlığı besledi. Bugün dünya ekonomisi, üretmeyen, katma değer yaratmayan ve tamamen borç sarmalıyla ayakta kalan devasa bir kurumsal yük ile karşı karşıya bulunuyor. Kendi kaynaklarıyla faaliyetlerini sürdüremeyen bu işletmelerin tasfiye edilememesi, küresel sermaye piyasalarında kalıcı bir verimsizlik tuzağı yaratırken, sistemin kırılganlığını da en üst seviyeye çıkarıyor.

Sübvansiyonların yarattığı geçici rahatlık ve ucuz sermaye bağımlılığı

Finans dünyasında uzun yıllar boyunca uygulanan gevşek para politikaları ve tarihsel olarak en düşük seviyelere çekilen faiz oranları, piyasalarda yapısal bir yapay fiyatlama döneminin doğmasına yol açtı. Normal piyasa şartlarında serbest piyasa dinamikleri gereği çoktan tasfiye edilmesi gereken, operasyonel karı borçlarının sadece faizini ödemeye yeten binlerce verimsiz firma, bu ucuz kredi ikliminde sağlanan finansal desteklerle hayatta tutuldu. İşletme modelleri temelde işlevini yitirmiş olan bu yapılar, kapitalizmin doğal işleyişi olan yaratıcı yıkım mekanizmasını yavaşlatarak piyasada haksız bir rekabet ortamı yarattı. Sürekli olarak yeni borç enstrümanlarıyla eski yükümlülüklerini kapatan ve hiçbir katma değer ya da teknolojik ilerleme üretemeyen bu şirketler, küresel ölçekte finansal sistemin sırtında taşımak zorunda olduğu, her an risk üretebilecek devasa bir sistemik yüke dönüştü.

Kaynak dağılımında yapısal bozulma ve inovasyonun tıkanması

Zombi firmaların piyasada kalıcı hale gelmesi, sadece kendi finansal dengesizlikleriyle sınırlı kalmayıp, makroekonomik düzeyde kaynakların rasyonel dağılımını da yapısal olarak bozan bir zincirleme reaksiyon başlattı. Bankacılık sektörü, geçmişte bu verimsiz aktörlere açtığı devasa kredilerin batık statüsüne düşmesini engellemek ve bilançolarını kağıt üzerinde dengede göstermek adına, mevcut zombi müşterilerini fonlamaya devam etme refleksi gösteriyor. Bu riskten kaçınma yaklaşımı, ekonominin can damarı olması gereken genç, teknolojik altyapısı güçlü ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan yeni nesil girişimlerin sermayeye ulaşmasını doğrudan engelliyor. Sonuç olarak, taze sermayenin inovatif alanlar yerine üretkenliği kalmayan verimsiz odaklara akması, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde toplam faktör verimliliğini tarihsel dip seviyelere çekerek küresel büyüme potansiyelini kalıcı olarak aşağı çekiyor.

Sıkı para politikaları ve zincirleme iflas senaryoları

Yıllarca süren parasal genişlemenin ardından patlak veren küresel enflasyon dalgası, merkez bankalarını faiz oranlarını hızla yükseltmeye zorlarken, bu durum zombi şirketler için yapay koruma döneminin bittiği ve piyasa gerçeklerinin devreye girdiği yeni bir dönemin kapılarını araladı. Finansman maliyetlerinin katlanarak artması, sadece yeni kredi bulmayı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda bu şirketlerin mevcut borçlarını döndürebilmek için ihtiyaç duydukları nakit akışını da tamamen kurutuyor. Faizlerin yüksek seyrettiği bu yeni makroekonomik dengede, zombi yapıların dayanma sınırının sonuna gelindiği ve önümüzdeki süreçte bu firmaların domino etkisiyle peş peşe tasfiye sürecine gireceği açıkça görülüyor. Böylesi bir kitlesel çöküş, bankacılık sisteminde tahsili geciken alacakların tehlikeli boyutlara ulaşmasına yol açabileceği gibi, bu firmaların istihdam ettiği milyonlarca insanın aniden işsiz kalmasıyla sosyal ve ekonomik istikrarı da derinden sarsma potansiyeli barındırıyor.