Küresel enerji denkleminde "Çin Seddi": Pekin’den arz güvenliği kalkanı

Küresel enerji piyasalarında haftanın ortasına girilirken, dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin’den gelen stratejik mesajlar ekonomi çevrelerinin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından paylaşılan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, sadece rakamlardan ibaret değil; Pekin’in enerji bağımsızlığı yolunda attığı dev bir adımın ilanı niteliğinde.

Yerli üretimde ivme kaybedilmiyor

Hafta başından bu yana tartışılan resmi verilere göre, Çin’in yerli ham petrol üretimi yılın ilk iki ayında %1,9, doğal gaz üretimi ise %2,9 oranında artış gösterdi. Bu büyüme ivmesi, Çin ekonomisinin dışarıdan gelecek enerji şoklarına karşı bağışıklığını artırırken, yerli kaynak kullanımını önceliklendiren yeni doktrinin de başarıyla işlediğini kanıtlıyor.

"Arz güvenliği" bir teminat olarak masada

NBS Sözcüsü Fu Linghui’nin yaptığı açıklamaların en kritik vurgusu, Çin’in enerji tedarik güvenliğinin "güçlü bir temele" oturduğu yönündeydi. Sadece fosil yakıtlarda değil, kömür üretimindeki sarsılmaz istikrarın korunması, küresel tedarik zincirindeki olası kırılmalara karşı Çin sanayisini koruma altına alan bir "sigorta" görevi görüyor.

Küresel piyasalara net mesaj: "Etkilenmiyoruz"

Pekin yönetimi, enerji ithalat kanallarını çeşitlendirerek ve yerli kapasitesini geliştirerek, küresel fiyatlardaki türbülansın ülke ekonomisi üzerindeki baskısını minimize ettiğini belgeliyor. 18 Mart itibarıyla piyasalarda bu verilerin analizi sürerken, Çin’in kendi kendine yetebilme kapasitesindeki bu artış, küresel enerji dengelerinde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir.