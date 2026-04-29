Küresel enflasyon endişeleri yeniden alevleniyor

ABD ve İsrail’in İran’la yürüttüğü savaşın tetiklediği enerji krizinde yaşanan çıkmaz nedeniyle, çoğu ülkede enflasyonun bu yıl üç ay önce tahmin edilenden belirgin şekilde daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Yaklaşık 500 ekonomistin katıldığı bir Reuters anketine göre, enflasyon endişelerine karşın küresel büyümeye ilişkin olumlu görünüm büyük ölçüde korunuyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak küresel petrol arzının beşte biri üzerinde kurduğu hakimiyet, fiyatların düşeceği beklentilerini zayıflatıyor ve ekonomistler ile küresel merkez bankalarını daha uzun süre yüksek enflasyon ihtimalini değerlendirmeye zorluyor.

Ancak halihazırda çift haneli enflasyona sahip Türkiye ve Arjantin gibi birkaç dikkat çekici istisna dışında, petrol fiyatlarının salı günü varil başına 110 doların üzerine çıkmasına rağmen tahminlerdeki yukarı yönlü revizyonlar sınırlı kaldı.

27 Mart - 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 50 ekonomisini kapsayan son ankette, 2026 yılı enflasyon tahminleri 44 ülke için yükseltilirken, Körfez bölgesi dışında ekonomik büyüme beklentilerinde önemli bir değişiklik yapılmadı.

Küresel ekonominin bu yıl %2,9 büyümesi bekleniyor; bu oran, ABD tarifelerinin küresel ticarette benzeri görülmemiş aksamalara yol açtığı ve Uluslararası Enerji Ajansı tarafından şimdiye kadarki en kötü kriz olarak nitelendirilen bir enerji kriziyle gölgelenen bir dönem için dikkat çekici biçimde, son bir yıldaki anketlerde büyük ölçüde değişmeden kaldı.