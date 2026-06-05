Küresel fırtınada güvenli liman: Hindistan ekonomisi resmi tahminleri aşarak %7,8 büyüdü

Dünya genelinde yüksek enflasyon, ticaret savaşları ve tedarik zinciri krizleri rüzgarları eserken, Güney Asya’nın devi küresel finans çarklarının en dirençli aktörü olmaya devam ediyor. Hindistan İstatistik ve Program Uygulama Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre, ülke ekonomisi ocak-mart dönemini kapsayan çeyrekte %7,8’lik bir Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) artışı yakaladı. Piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gelen bu veriyle birlikte, ülkenin tüm mali yıl genelindeki büyüme oranı ise %7,7 olarak tescillendi. Bu makroekonomik performans, sıkılaşan küresel likidite koşullarına ve zayıflayan dış talebe rağmen iç pazarın dinamizmini koruduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Sektörel dinamikler ve imalattaki ivme ekonomik canlılığı sırtlıyor

Ekonominin omurgasını oluşturan katma değerli üretim alanlarında vites artırılması, bu genel yükseliş trendine doğrudan ivme kazandıran temel unsur oldu. Fabrika üretim oranları bir önceki dönemlerdeki agresif sıçramasını koruyarak yıllık bazda %7,3 genişleme kaydetti ve sanayi çarklarının hız kesmediğini gösterdi. Altyapı yatırımlarının en somut göstergesi sayılan inşaat sektörü ise %8,4’lük çarpıcı bir sıçrama ile ekonomik canlılığa doğrudan doping yaptı. Son dönemlerin en kurak mevsimlerinden birini atlatmaya çalışan tarım alanları ise beklentileri boşa çıkararak %3,6 oranında bir direnç sergiledi ve gıda arzı güvenliği açısından kritik bir tampon görevi gördü.

Küresel rakiplerle makas açılırken yabancı sermaye akışı hızlanıyor

Elde edilen son çeyrek rakamları, Hindistan’ı durgunluk sinyalleri veren Avrupa, yüksek faiz yüküyle mücadele eden ABD ve yapısal krizlerle boğuşan Çin gibi küresel devlerin belirgin şekilde önüne geçiriyor. Ülke, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi unvanını sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımlar için korunaklı ve yüksek getirili bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Batılı çok uluslu şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirme stratejileri kapsamında rotayı bu bölgeye çevirmesi, üretken kapasiteyi uzun vadeli olarak destekleyen bir diğer itici güç olarak öne çıkıyor.

Ödemeler dengesi, işsizlik ve jeopolitik riskler makro dengeleri zorluyor

Madalyonun diğer yüzünü incelediğimde, bu harika büyüme tablosunun arkasında bazı yapısal kırılganlıkların ve kronik sorunların da pusuda beklediğini savunuyorum. Özellikle Orta Doğu merkezli bölgesel gerilimlerin uzaması, enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını dışarıdan karşılayan Hindistan’ın ödemeler dengesi üzerinde ciddi bir ithalat maliyeti baskısı doğuruyor. Dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi konumundaki ülke, küresel enerji fiyatlarındaki oynaklık yüzünden yerel para birimi Rupee üzerindeki devalüasyon riskini derinden hissederken bu durum cari açık dengesini yapısal olarak bozuyor. Diğer taraftan, kaydedilen bu yüksek GSYİH artışına rağmen genç nüfustaki işsizlik oranlarının istenen hızda düşürülememesi, büyümenin tabana yayılması konusunda en büyük sosyal sınav olarak güncelliğini koruyor.

Para politikası çıkmazı ve uzun vadeli vizyonun sürdürülebilirliği

Merkez Bankası ise iç piyasadaki bu büyüme rüzgarını dizginlememek adına politika faizini sabit tutma eğilimini sürdürse de, kapıdaki ham petrol fiyatları ve gıda arzı kaynaklı enflasyona karşı her an şahin bir duruşa geçilebileceğinin sinyallerini veriyor. Finansal istikrar ile büyüme arasındaki bu hassas denge, önümüzdeki çeyreklerde ekonomi yönetiminin en büyük sınavı olacaktır. Sonuç olarak hükümetin dijital dönüşüm hamleleri, genişleyen iç tüketim ağı ve vergi reformları Hindistan’ı 2030 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi yapma vizyonuna yaklaştırsa da, sürdürülebilirlik tamamen küresel jeopolitik fırtınaların ne kadar derinleşeceğiyle doğrudan bağlantılı görünüyor.