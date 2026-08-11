Küresel gaz türbini siparişleri ikinci çeyrekte rekor kırdı
Küresel gaz türbini siparişleri, elektrik talebindeki güçlü artışın etkisiyle 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı.
JPMorgan Chase analistlerinin verilerine göre, nisan-haziran döneminde toplam 38 gigavatlık gaz türbini siparişi verildi. Siparişler yılın ilk çeyreğine göre yüzde 29, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 71 arttı.
ABD, küresel siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturarak en büyük pazar konumunu korudu.
Gaz türbinlerine yönelik talepteki artışta veri merkezlerinin hızla genişlemesi ve elektrifikasyon yatırımları etkili oldu. Doğal gazın kömüre göre daha düşük emisyonlu olması ve rüzgar ile güneş enerjisine kıyasla daha istikrarlı elektrik üretimi sağlaması da talebi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
Yüksek talep bazı bölgelerde türbin kıtlığına yol açarken, özellikle Güneydoğu Asya'da planlanan yeni elektrik üretim kapasitesinin devreye alınmasında kısıtlar oluştu.
Türbin maliyetlerinde sert artış
JPMorgan analistlerine göre artan talep fiyatları da yukarı çekiyor. 2031 yılında teslim edilecek kombine çevrim gaz türbininin maliyetinin, geçen yıl teslim edilen bir türbinin yaklaşık 3 katına çıkması bekleniyor.
Üreticiler bazında ikinci çeyrekte en yüksek siparişi 12,5 gigavat ile Siemens Energy aldı. Şirketi 11,3 gigavat ile General Electric ve 5,3 gigavat ile Mitsubishi Power izledi.