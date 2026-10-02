Küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesine çıktı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, eylülde aylık yüzde 1,5 artışla 136 puana yükseldi. Üçüncü ay üst üste yükselen endeks, Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. FAO, lojistik aksamalar ve iklim kaynaklı şokların fiyat baskısını artırdığına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, Eylül 2026’da aylık bazda yüzde 1,5, yıllık bazda ise yüzde 5,8 artarak 136 puana yükseldi.
Endeks, ağustos ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş 134 seviyesinden eylülde 136’ya çıkarak üçüncü ay üst üste yükseliş kaydetti. Böylece küresel gıda fiyatlarını takip eden endeks, Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Lojistik ve hava koşulları fiyat baskısını artırdı
Lojistik aksamalar ve hava koşullarına ilişkin endişeler, ürün piyasaları üzerinde etkili oldu.
FAO Başekonomisti Maximo Torero, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz’deki aksaklıkların iklim kaynaklı şoklarla birleşerek enerji, taşımacılık ve temel gıda ürünlerinde fiyat baskısını artırdığını belirtti.
Torero, söz konusu baskıların devam etmesi halinde özellikle gıda ve enerji ithalatına bağımlı ülkelerde tüketici gıda fiyatlarına kısa sürede yansıyabileceği uyarısında bulundu.