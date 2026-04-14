Küresel görünüm değişiyor: BNP Paribas’tan kritik güncelleme

BNP Paribas Ekonomik Araştırma Birimi, dün yayımladığı son raporunda gelişmiş ekonomiler için büyüme, enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

ABD ekonomisinin 2026'da yüzde 2,7 oranında potansiyelinin üzerinde büyümesi bekleniyor; ancak bu görünümün yapay zekâ yatırımları ve varlıklı kesimlerin tüketimi tarafından şekillendirildiği vurgulanıyor. Enflasyonun ise gümrük tarifeleri ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle yüzde 3,2 ile hedefin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Fed'in politika faizini 2026 boyunca yüzde 3,5-3,75 bandında sabit tutması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde büyümenin 2025'teki yüzde 1,5 seviyesinden 2026'da yüzde 1,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Ancak Orta Doğu'daki enerji şokuna bağlı olarak ECB'nin Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında toplam 75 baz puanlık faiz artışına giderek mevduat faizini yüzde 2,75'e çıkarması bekleniyor. Fransa'da büyümenin 2025'teki yüzde 0,9'dan 2026'da yüzde 1,3'e yükseleceği tahmin ediliyor.

İngiltere ekonomisinin ise 2025'teki yüzde 1,4 büyümesinin ardından 2026'da yüzde 0,6'ya yavaşlaması öngörülüyor. Enflasyonun yüzde 3,6'ya yükselmesi bekleniyor ve İngiltere Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Japonya'da büyümenin 2025'teki yüzde 1,2'den 2026'da yüzde 0,8'e gerileyeceği öngörülüyor. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artış sürecini sürdüreceği ve politika faizinin 2027 sonuna kadar yüzde 2,0 terminal seviyesine ulaşacağı bekleniyor.

Döviz cephesinde EUR/USD paritesinin 2026 son çeyreğinde 1,20'ye yükseleceği, USD/JPY'nin 160 ve GBP/USD'nin 1,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.