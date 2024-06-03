Küresel hava yolu şirketleri 2024 yılı için kâr tahminlerini yükseltti
Küresel hava yolu şirketleri 2024 yılı için kâr tahminlerini yükseltirken, yolcu sayılarının rekor kırmasıyla sektör genelinde yaklaşık 1 trilyon dolar gelir elde edileceğini tahmin etti.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), son grevlere rağmen hava yolu şirketlerinin personel maliyetlerini dizginlemesi sayesinde dünya genelinde sektörün bu yıl 30.5 milyar dolar kâr elde etmesini beklediğini açıkladı. Yıllık kâr beklentisi, 2023'te yukarı revize edilerek 27.4 milyar dolara yükseltilmişti.
Bloomberght'nin haberine göre sektör, 2020 yılında küresel koronavirüs salgını nedeniyle 140 milyar dolar zarar açıklamıştı.
IATA Genel Müdürü Willie Walsh, IATA'nın küresel hava trafiğinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 300'den fazla üyesinin yıllık toplantısı sırasında Reuters'a yaptığı açıklamada, "Durum, özellikle Asya'da beklediğimizden daha iyi" dedi.
Fakat IATA, seyahat talebindeki güçlü toparlanmaya rağmen, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle uçak teslimatlarının geciktiğini ve artan uçuş talebinin karşılanamadığını belirtti.