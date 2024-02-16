Küresel hisse fonlarına 59,5 milyar dolar giriş

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, küresel hisse senedi fonlarına sermaye girişi 14 Şubat ile sona eren haftada da devam etti.

14 Şubat haftasında hisse senedi fonlarına 16,1 milyar dolar sermaye girişi oldu. Son 4 haftada sermaye girişi 59,5 milyar dolar ile 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Teknoloji fonlarına sermaye girişi 6 haftadır devam ediyor.

Küresel tahvil fonlarına 14 Şubat haftasında 11,6 milyar dolar girdi. Yatırım yapılabilir nota sahip tahvillere sermaye girişi 10,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Nakit fonlardan ise 18,4 milyar dolar ile son 8 haftanın en büyük sermaye çıkışı gerçekleşti.

Altın fonlarından da 14 Şubat haftasında 600 milyon dolar çıkış yaşandı.