Küresel hisse fonlarına temmuzdan bu yana en güçlü giriş

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Küresel hisse senedi fonları, yapay zekaya yönelik iyimserliğin yeniden güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin tahvil faizlerindeki sert yükselişi gölgede bırakmasıyla iki haftalık çıkış serisini sonlandırdı.

Lipper verilerine göre yatırımcılar 25 Eylül ile sona eren haftada küresel hisse fonlarına net 44,1 milyar dolar yatırdı. Bu, 8 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek haftalık net giriş oldu.

Teknoloji fonlarına yönelik talep, Meta'nın Muse adlı yapay zekâ aracının ABD uygulama indirme sıralamasında zirveye çıkmasıyla desteklendi. Güney Kore'nin eylül ayının ilk 20 gününde yarı iletken sevkiyatlarının etkisiyle rekor ihracat açıklaması da çip talebine yönelik iyimserliği artırdı.

Goldman Sachs stratejistleri de bu hafta yapay zekâ yatırımlarının bu yıl S&P 500 şirketlerinin hisse başına kâr büyümesinin neredeyse yarısını sağladığını belirtti.

ABD fonlarına 37,6 milyar dolar giriş

ABD hisse fonları haftalık 37,6 milyar dolarlık girişle üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa hisse fonları 2,26 milyar dolar, Asya fonları ise 2,21 milyar dolar net giriş kaydetti.

Sektörel bazda teknoloji fonlarına 5,29 milyar dolar giriş gerçekleşti. Bu rakam 29 Temmuz'dan bu yana en yüksek haftalık giriş oldu. Sağlık fonlarına 804 milyon dolar, isteğe bağlı tüketim fonlarına ise 492 milyon dolar aktı.

Tahvil fonlarına da giriş sürdü

Küresel tahvil fonlarına haftalık 9,68 milyar dolar net giriş oldu. Önceki hafta 73,58 milyon dolarlık sınırlı çıkış yaşanmıştı.

Kısa vadeli tahvil fonlarına 2,5 milyar dolar, kredi katılım fonlarına 1,4 milyar dolar giriş gerçekleşirken, devlet tahvili fonlarından 1,47 milyar dolar çıkış oldu.

ABD 30 yıllık tahvil faizi ise güçlü ekonomik veriler ve Fed'in ek sıkılaştırma yapacağı beklentileriyle perşembe günü yüzde 5,5016'ya çıkarak 22 yılın zirvesini gördü.

Altın fonlarına 885,6 milyon dolar

Para piyasası fonlarından ikinci haftada da çıkış yaşanırken net satışlar 605 milyon dolara ulaştı.

Altın ve diğer değerli metal fonlarına 885,6 milyon dolar giriş gerçekleşti. Böylece söz konusu fonlar son 11 haftanın 10'unda net giriş kaydetti. Enerji fonlarına da 89,26 milyon dolar aktı.

Gelişmekte olan piyasa tahvil fonlarına 548,99 milyon dolar giriş olurken, hisse fonları iki haftalık çıkışın ardından 29,3 milyon dolarlık sınırlı net giriş kaydetti.