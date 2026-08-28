Küresel hisse fonlarında 13 haftalık giriş serisi sona erdi

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Küresel hisse senedi fonları, 26 Ağustos'ta sona eren haftada 13 haftalık kesintisiz para girişi serisini sonlandırdı. Yatırımcılar Nvidia bilançosu ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşması öncesinde risk iştahını azaltırken, küresel hisse fonlarından 5,87 milyar dolar çıkış yaşandı.

Lipper verilerine göre bu, 20 Mayıs'tan bu yana görülen ilk haftalık çıkış oldu.

ABD hisse fonlarından 22,33 milyar dolar çıktı

En sert satış ABD hisse fonlarında gerçekleşti ve yatırımcılar bu fonlardan net 22,33 milyar dolar çekti. Buna karşılık Avrupa hisse fonlarına 7,92 milyar dolar, Asya hisse fonlarına ise 4,8 milyar dolar giriş oldu.

Gelişmekte olan piyasa hisse fonları da 709 milyon dolarlık girişle üst üste yedinci haftasını pozitif tamamladı.

Nvidia'nın gelecek mali yıl için gelirlerinde yüzde 70 artış öngörmesi yapay zekâ talebine ilişkin endişeleri azaltırken, piyasaların odağı Warsh'ın cuma günü Jackson Hole'da vereceği mesajlara çevrildi.

Bu hafta üç Fed yetkilisinin kalıcı yüksek enflasyona ilişkin uyarıları da yatırımcıların temkinli duruşunda etkili oldu.

Teknoloji fonlarına 3,2 milyar dolarlık giriş

Sektörel fonlarda teknoloji 3,2 milyar dolarlık net girişle öne çıktı. Metal ve madencilik fonlarına 489 milyon dolar giriş olurken, finans sektörü fonlarından 948 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Tahvil fonlarına girişler yavaşladı

Küresel tahvil fonlarına girişler dört haftanın en düşük seviyesi olan 10,25 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli tahvil fonlarına ise 6,29 milyar dolarla yedi haftanın en güçlü girişi kaydedildi.

Euro cinsi tahvil fonlarına 1,09 milyar dolar giriş olurken, yüksek getirili tahvil fonlarından 1,77 milyar dolar çıkış yaşandı.

Para piyasası fonlarından 19,74 milyar dolar çekilerek dört haftalık giriş serisi sona erdi.

Değerli metal fonlarına altı ayın en güçlü girişi

Emtia tarafında en dikkat çekici hareket altın ve diğer değerli metal fonlarında görüldü. Bu fonlara haftalık net giriş 4,21 milyar dolarla altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Enerji fonlarından ise üst üste ikinci haftada 313 milyon dolar çıkış yaşandı.

Gelişmekte olan piyasa tahvil fonları da 956 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Veriler toplam 28 bin 976 fonu kapsıyor.