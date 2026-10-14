Küresel hizmet enflasyonunda yapışkanlık riski: Manşet düşerken çekirdek neden direniyor?

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Küresel ekonomide enflasyonla mücadele yeni bir evreye girerken, fiyat artışlarının yapısı da nitelik değiştiriyor. Petrol ve emtia maliyetlerindeki gerileme mal enflasyonunu aşağı çekerken; ulaştırma, konut, eğitim ve sağlık gibi kalemleri kapsayan hizmet enflasyonu direnç göstermeye devam ediyor. Bu durum, küresel merkez bankalarının faiz indirim patikasını öngörülenden daha karmaşık hale getiriyor.

ABD ve Euro Bölgesi'nde katılaşan fiyatlama davranışları

Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) raporları ile Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine bakıldığında, ABD ve Euro Bölgesi gibi gelişmiş pazarlarda hizmet enflasyonunun yıllık bazda %4 ile %5 bandının altına inmekte zorlandığı görülüyor. Bu durumun temelinde, hizmet sektörünün emek-yoğun yapısı ve sıkı iş gücü piyasaları yatıyor.

Mal üretiminde teknoloji ve hammadde maliyetleri belirleyici olurken, hizmet tarafında ana girdi maliyetini ücretler oluşturuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) analizlerinde vurgulandığı üzere, ücret artışlarının verimlilik artışının üzerinde seyretmesi, işletmelerin maliyet artışlarını nihai fiyatlara yansıtmasına ve enflasyonda yapışkanlık riskinin sürmesine neden oluyor.

Manşet ve çekirdek göstergeler arasındaki makas açılıyor

Uluslararası piyasalarda ham petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki oynaklık azaldıkça genel enflasyon rakamları hızla geriliyor. Fakat ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerinin de gösterdiği üzere, çekirdek göstergeler barınma ve hizmet kalemlerindeki katılık nedeniyle aynı hızda düşüş göstermiyor.

ABD doları ve Euro cinsinden fiyatlanan küresel piyasalarda, hanehalkının harcama alışkanlıklarının mal tüketiminden hizmet sektörüne kayması da talebi canlı tutuyor. Talep yönlü bu canlılık, şirketlerin fiyat artırma gücünü korumasına ve katılaşan fiyatlama davranışlarının kırılmasını geciktirmeye devam ediyor.

Fed ve ECB'nin faiz kararlarındaki temkinli duruş

Sıkı para politikası uygulayan merkez bankaları için hizmet enflasyonundaki direnç en büyük risk faktörü olarak öne çıkıyor. Erken veya agresif faiz indirimlerinin enflasyonist beklentileri yeniden tetiklemesinden endişe ediliyor.

Bu nedenle politika yapıcılar, sadece manşet verideki düşüşe bakarak hareket etmek yerine, hizmet enflasyonu ve ücret artışlarındaki ivme kaybını görmeyi şart koşuyor. Para politikasının aktarım mekanizmasının hizmet sektörü üzerindeki etkisinin gecikmeli çalışması, küresel faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalma ihtimalini artırıyor.