Küresel iflaslarda yüzde 8 artış bekleniyor

Allianz Commercial, 92 ülkeden risk yönetimi yapan 3 binden fazla uzmanın görüşleriyle hazırlanan Allianz Risk Barometresi’nin 13’üncüsünü yayınladı. Risk Barometresi’nde yer verilen Allianz Trade iflas raporunda, 2024 yılında, küresel ticari iflasların art arda üçüncü kez artış göstereceği tahmini yer alıyor.

Allianz Risk Barometresi için gerçekleştirilen risk anketi, dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, Allianz müşterileri, brokerler ve sektörel ticaret kuruluşlar ile yapıldı. Risk Anketi'ne en çok yanıt, bin 340 katılımcı ve yüzde 44 katılım oranıyla, yıllık geliri 500 milyon dolardan fazla olan büyük ölçekli şirketlerden geldi.

Rapor için ayrıca, risk danışmanları, sigortacılar, üst düzey yöneticiler, hasar uzmanları ve Allianz Commercial ve diğer Allianz kuruluşlarının kurumsal sigorta segmentindeki risk yönetimi profesyonelleriyle de anket yapıldı.

Bu yıl için endişe duyulan başlıca küresel ticari risklerin de sıralandığı raporda, ilk üçte sırasıyla siber saldırılar, ticari faaliyetlerde duraksama ve doğal afetler yer alıyor. Listede, iklim değişikliği yedinci sırayı alırken nitelikli iş gücü eksikliği onuncu olarak son sırada bulunuyor.

Rapora göre, iflaslar küresel çapta bu yıl yüzde 8 artacak. Böylece 2022'deki yüzde 1’lik küçük bir toparlanma ve 2023'teki yüzde 7’lik hızlanmanın ardından küresel iflaslarda art arda üçünü kez artış gerçekleşecek.

Temel neden fiyatlandırma gücünün azalması

İflaslardaki artışın temel nedeni ise fiyatlandırma gücünün azalması ve küresel talebin zayıflamasıyla şirketlerin gelirlerindeki artışta meydana gelen yavaşlama olacak. Gelirlerdeki bu yavaşlama, 2023’te geniş bir tabana yayıldı.

Yükselen üretim maliyetlerinin, şirketlerin karlılığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Allianz Trade ekonomistlerine göre, likidite pozisyonlarındaki kötüleşmenin 2025 yılından önce düzelmesi beklenmiyor.

Şirketler halen Euro Bölgesi'nde 3,4 trilyon euro ve ABD'de 2,5 trilyon dolar olmak üzere önemli miktarda nakit fazlasına sahip bulunuyor. Ancak bu nakit fazlasının daha çok büyük firmalar ve teknoloji, tüketici ihtiyaçları gibi belirli sektörler özelinde yoğunlaşmış olduğuna dikkat çekiliyor.

ABD'de ticari iflasların bu yıl yüzde 22 artması bekleniyor

Raporda genel olarak, büyümenin daha uzun süre düşük kalacak olması nedeniyle çoğu şirketin nakit pozisyonlarını operasyonlar yoluyla artıramadığı belirtiliyor.

En kırılgan şirketler ve sektörlerin, iki arada bir derede kalmış durumda olduğu ve bunların başında da konaklama, ulaştırma ve perakende sektörlerinin geldiğine yer verilen raporda, inşaat sektörünün de bu sektörlerin yolundan gittiği ifade ediliyor.

Allianz Risk Barometresi içerisinde yer alan Allianz Trade iflas raporuna göre, ticari iflaslardaki normalleşme 2023 yılında gelişmiş ekonomilerin çoğunda tamamlandı. 2023'te iflaslarda yüzde 47 artış ile ABD, yüzde 36 ile Fransa, yüzde 59 ile Hollanda, yüzde 35 ile Japonya ve yüzde 41 ile Güney Kore ön sıralarda yer aldı.

Allianz Trade, küresel olarak her beş ülkeden üçünün 2024 yılı sonuna kadar COVID-19 salgını öncesi ticari iflas seviyelerine ulaşmasını öngörüyor. Buna 2024’te iflasların yüzde 9 artması öngörülen Almanya, yüzde 28 ile Hollanda ve yüzde 5 ile Birleşik Krallık gibi birçok Avrupa ülkesi dahil. ABD'de ticari iflasların bu yıl yüzde 22 artması bekleniyor.

Raporda, Atlantik'in her iki yakasında da iflas rakamlarının istikrara kavuşması için GSYH büyümesinin iki katına çıkması gerektiği ancak bunun 2025 yılından önce gerçekleşmesinin zor göründüğü belirtiliyor.