Küresel işverenler yıl sonuna doğru işe alımları artırıyor

Robert Walters'ın anket ile oluşturduğu endeksine göre, küresel olarak profesyonel pozisyonlar için iş ilanları ekim ayında bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 9 arttı. Eylül ayında ise yüzde 5 düşüş yaşanmıştı.

Robert Walters CEO'su Toby Fowlston, "Son rakamlar, geleneksel işe alım döngülerinin geri döndüğüne dair olumlu bir işaret; Ekim ayı ve son çeyrek, şirketler mevsimsel işe alımları artırdıkça ya da yıl kapanmadan önce kalan işe alım bütçelerini harcamak istedikçe yoğun olma eğilimindedir" dedi.

Boş pozisyonlar ABD'de bir önceki aya göre yüzde 11, İngiltere'de ise yüzde 4 artarken, Kanada ve Meksika'da yüzde 18 ve yüzde 22'lik daha büyük artışlar yaşandı ve Fowlston bu durumu şirketlerin ABD'deki müşterilerine daha yakın olma isteğine bağladı. Fowlston, "Bu durum, son jeopolitik değişimler ve ticari yeniden müzakereler veya anlaşmalarla önümüzdeki çeyrekte daha da artabilir" dedi.

Profesyonel pozisyonlar için boş pozisyonlar perakende ve tüketim malları ve hizmetleri sektöründe yüzde 29, temel malzemelerde yüzde 15, teknolojide yüzde 14 ve sağlık hizmetlerinde yüzde 13 artarken, gayrimenkulde sadece yüzde 5 ve finansal hizmetlerde yüzde 1 arttı. Fowlston, "Dünyanın en büyük iki merkezi olan Londra ve New York'u ele alırsak, ABD seçimleri ve Birleşik Krallık bütçesi nedeniyle Ekim ayındaki istihdam artışının neden sessiz kaldığını görebiliriz" dedi.

Bir yıl öncesine kıyasla, finansal hizmetlerdeki açık iş pozisyonları ABD'deki yüzde 12'lik artışın etkisiyle yüzde 10 yükselirken, İsviçre'de yüzde 7, İngiltere'de yüzde 6 ve Fransa'da yüzde 5 düştü. Veriler çoğunlukla piyasa değeri en az 100 milyar dolar olan borsaya kayıtlı şirketler ve yıllık satışları en az 50 milyar dolar olan özel şirketler tarafından kamuya açık olarak ilan edilen iş ilanlarına dayanıyor.