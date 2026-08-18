Küresel jeopolitik riskler İngiltere doğal gaz fiyatlarını zirveye taşıyor

Küresel enerji koridorlarındaki tedarik güvenliğine yönelik soru işaretleri, Londra merkezli vadeli işlem kontratlarında %1,2 oranında yeni bir yukarı yönlü ivmelenmeye yol açtı. Yaşanan bu prim dalgasıyla birlikte fiyat panolarında 154,38 GBp/therm seviyesi test edilirken, bu durum enerji kontratlarında yıllık bazda %100,90’lık devasa bir maliyet katlanmasını gözler önüne seriyor. Son bir aylık periyotta %9,10’luk kesintisiz bir yükseliş trendi yakalayan enerji fiyatları, arz-talep dengesindeki yapısal sıkışmanın küresel piyasalarda 'jeopolitik risk primi' olarak nasıl hızla satın alındığını doğrular nitelikte bir görünüm sunuyor.

Çeyrek projeksiyonları ve enerji piyasalarındaki baskı unsuru

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, makroekonomik projeksiyonlar da enerji maliyetlerindeki bu yüksek seyrin geçici olmadığını net bir şekilde yansıtıyor. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin piyasa beklentilerinin 156,10 GBp/therm bandında konumlanması, sanayi üreticileri ve hanehalkı faturaları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda da yoğun hissedileceğine güçlü bir şekilde işaret ediyor. Kıta genelindeki yer altı depolama tesislerinin kış sezonu öncesinde hedeflenen doluluk oranlarına ulaşamaması, fiziki teslimat riskini artırarak spot piyasadaki spekülatif alımları daha da tetikliyor. Ayrıca, boru hattı akışlarındaki potansiyel kesinti senaryoları karşısında Avrupa'nın tek alternatifi olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kargoları için Asya pazarındaki alıcılarla girilen küresel rekabet, fiyat tabanını kalıcı olarak yukarı itiyor. Deniz aşırı nakliye rotalarındaki navlun maliyetlerinin artması ve stratejik boğazlardaki güvenlik krizleri, tedarik zincirinin kırılganlığını artırarak fiyat esnekliğini tamamen ortadan kaldırıyor. Ulusal enerji otoritelerinin arz güvenliğini sağlamak adına daha yüksek prim ödemeye razı olması, merkez bankalarının enflasyonla mücadele takvimini doğrudan gölgeleyen bir makro risk unsuru olarak öne çıkıyor. Özetle jeopolitik denklemlerde radikal bir yumuşama yaşanmadığı müddetçe, İngiltere enerji piyasasının bu yüksek maliyetli ve kısıtlayıcı zeminde kalmaya devam etmesi kaçınılmaz bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır.