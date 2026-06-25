Küresel kişisel lüks tüketim pazarı ikinci çeyrekte toparlanma sinyali verdi

Danışmanlık şirketi Bain & Company, küresel kişisel lüks tüketim malları pazarının Orta Doğu'daki savaşa karşın ikinci çeyrekte toparlanma işaretleri verdiğini açıkladı. ABD'deki talebin beklentilerin üzerinde seyretmesi bu toparlanmanın temel itici gücü oldu.

İtalyan lüks sektörü kuruluşu Altagamma iş birliğiyle hazırlanan yıllık sektör görünümünün güncellenmesinde Bain, baz senaryosunu bu yıl kişisel lüks satışlarında yüzde 2 ile yüzde 4 aralığında artış olarak belirledi. Söz konusu tahmin, ABD-İsrail öncülüğündeki İran savaşının patlak vermesinden önce kasım ayında açıklanan yüzde 3-5'lik büyüme öngörüsünün altında kalıyor.

2025 yılında 358 milyar Euro olarak değerlenen kişisel lüks tüketim malları pazarı son iki yılda daralmıştı. Pazar, 2025'te cari kurlarla yüzde 2 küçülürken sabit kurlarla yüzde 1 büyüme kaydetti.

Öne çıkan ülkeler

Coğrafi açıdan değerlendirildiğinde, yerli markalar ve genç tüketicilerin harcamalarının öncülük ettiği ABD'deki büyüme, Orta Doğu ve Avrupa'daki yavaşlamayı kısmen telafi ediyor. Çin'de toparlanma hazır giyim ürünleri öncülüğünde sürerken Avrupa, düşen turist akışının baskısıyla zayıf seyretti; ancak mayıs ayında istikrar belirtileri gözlemlendi.

Bain ortağı Francesca Levato, makroekonomik ve sosyopolitik belirsizliklerin arttığını ancak piyasanın direncini koruduğunu belirterek ABD'nin beklenenden fazla büyüdüğünü, Çin'in ise öngörülenden hızlı toparlandığını vurguladı.

Yapay zeka lüks tüketici davranışlarını hızla dönüştürüyor

Araştırmada öne çıkan bir diğer önemli bulgu, yapay zekanın lüks tüketici davranışlarını hızla dönüştürdüğüne işaret etti. Lüks tüketicilerin yaklaşık yarısının satın alma kararlarında yapay zekadan yararlandığı, keşif ve ürün karşılaştırma süreçlerinde bu teknolojiye başvurduğu belirlendi. İkinci el pazarının da yükselişte olduğu; lüks alışverişçilerin yarısının yeni ürün almadan önce ikinci el seçeneklere baktığı saptandı.

Levato, sektörün 2022'den bu yana yaklaşık 70 milyon tüketiciyi yitirdiğini, bunun başlıca nedeninin markaların fiyatları artırarak odağını en yüksek harcama yapan müşteri kitlesine kaydırması olduğunu ifade etti. Sektörün yalnızca en üst yüzde 1'e odaklanmak yerine tüketici tabanını yeniden genişletmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.