  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor
Takip Et

Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor

Maersk küresel konteyner hacminin 2025 yılında yüzde 5 ila 7 aralığında artacağını öngörüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor
Takip Et

Maersk Kuzey Amerika Bölge Başkanı Charles van der Steene, Maersk'in gelecek yıl küresel konteyner pazarı hacminde yüzde 7'ye varan bir artış beklediğini, bunun da olası bir liman grevi ve yabancı mallara yönelik gümrük vergilerinin gündemde olduğu ABD'den gelen güçlü taleple destekleneceğini söyledi.

Reuters NEXT konferansında konuşan van der Steene, "Genel olarak yüzde 5 ila 7 arasında bir büyüme öngörüyoruz. Şu aşamada bunun böyle olmayacağını gösteren hiçbir şey yok" dedi ve Kızıldeniz'de gemilere yönelik Husi saldırılarının ve ABD şirketlerinden gelen "dirençli" talebin konteyner tüketimini artırmaya devam edeceğini söyledi.

ABD, Maersk'in satışlarına göre en büyük pazarı. Ekim ayında Maersk, tüm yıl için kâr tahminini yükseltti ve 2024 konteyner hacmi görünümünü güncelledi.

Piyasaların gözü ECB'nin faiz kararındaPiyasaların gözü ECB'nin faiz kararındaEkonomi
IIF raporu: Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilirIIF raporu: Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilirKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde
Arjantin’de aylık enflasyon yaklaşık 4,5 yılın en düşüğünde
Japonya Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri belli oldu
Japonya Merkez Bankası’ndan faiz beklentileri belli oldu
IIF raporu: Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilir
Küresel ekonomik büyüme 2025'te yavaşlayabilir
ABD bütçesi kasım ayında 367 milyar dolarlık açık verdi
ABD bütçesi kasım ayında 367 milyar dolarlık açık verdi
Rusya'da enflasyon kasım ayında yüzde 8,88'e yükseldi
Rusya'da enflasyon kasım ayında yüzde 8,88'e yükseldi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi