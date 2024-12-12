Küresel konteyner hacminde artış bekleniyor

Maersk Kuzey Amerika Bölge Başkanı Charles van der Steene, Maersk'in gelecek yıl küresel konteyner pazarı hacminde yüzde 7'ye varan bir artış beklediğini, bunun da olası bir liman grevi ve yabancı mallara yönelik gümrük vergilerinin gündemde olduğu ABD'den gelen güçlü taleple destekleneceğini söyledi.

Reuters NEXT konferansında konuşan van der Steene, "Genel olarak yüzde 5 ila 7 arasında bir büyüme öngörüyoruz. Şu aşamada bunun böyle olmayacağını gösteren hiçbir şey yok" dedi ve Kızıldeniz'de gemilere yönelik Husi saldırılarının ve ABD şirketlerinden gelen "dirençli" talebin konteyner tüketimini artırmaya devam edeceğini söyledi.

ABD, Maersk'in satışlarına göre en büyük pazarı. Ekim ayında Maersk, tüm yıl için kâr tahminini yükseltti ve 2024 konteyner hacmi görünümünü güncelledi.